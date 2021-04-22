樂宜示範「港女行山」影相絕技：行一段路分開4日Post！
近月成功與有米男友復合的靚女J圖KOL樂宜，最近趁天氣未算太熱，愛上行山，頻頻在IG張貼行山靚相⋯⋯等等先！睇真啲，原來分開幾日張貼的登山圖集，都係來自同一段「港版千島湖」行程，養眼小背心同緊身褲褲造型不變，但係相片就分開幾日發帖，大家一齊睇睇「港女行山」出Po嘅正確示範：
文：東方新地 圖：樂宜lok_lokyii IG
【第一回】4月7日 港女行山 先出影片
港女行山當然係為打卡，Step1就由自己揸機開始，因為唔可以遲，就算同行男友有拎相機，都唔好等佢過相喇，呢個時候濾鏡幫到你：
出片當然要有濾鏡 ，但都唔少得誘人嘅動作，加上boomerang特效，紀錄一下路況，行到搖下搖下（個鏡頭），成個feel都活潑咗好多：
【第二回】4月8日 靚相出爐回應DM
隔咗一日，男友嘅靚相Ready，附以小小景點介紹，滿足香港地區以外follower，睇下樂宜點講：
於係假期去咗想去好耐嘅千島湖啦😍🏃🏾♀️ 可以想像到如果變哂紅葉🍁會有幾靚～有很多DM問這裡是台灣嗎？ 其實是香港🙋🏾♀️🙋🏾♀️
大欖涌水塘內有大大小小的島嶼，所以被稱為「港版千島湖」！！又名為「千島湖清景台」🍁🍁
當然唔少得 hashtag： 「#呼吸新鮮空氣#心情靚靚 #淨係可以企呢個位影相#行唔到落下面影#😂#拍拖行山山 」
【第三回】4月12日 分享感想 介紹產品
上一個帖分享橫度風景靚相，仲有好多打棟影嘅靚樣未曝光，事隔4日再同大家開share，人像圖片唔係用手機影，今次介紹埋相機，唔係植入廣告嚟㗎：
最近親親大自然次數多了～除了試想試新相機📷 （新興趣🤪）還有就是要做多點運動，出一身汗 🏃🏾♀️ 加速新陳代謝，精神一點👊🏾
【第四回】4月21日 再度大派立體福利 預告下次行程
細心睇其實樂宜喺4月12至21日期間，已經展開咗「大澳文物酒店」嘅旅程，不過千島湖嘅靚相又點會咁快畀佢停，事隔9日仲有堆福利圖未發放，今次就滿足大家，順便預告下次行程⋯⋯