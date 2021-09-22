激辛道｜女主角泉里香憑D Cup豐滿上圍上位 順利打入「歷代最愛寫真女星」十強
泉里香在Netflix新劇《激辛道》擔當女主角，飾演能吃激辣的美女營業員，這位32歲日本女星泉里香憑着D Cup豐滿上圍成功上位，被封「真人版娜美」成為宅男女神。早前日本網站《大家的排行榜》發起投票，由網民選出「歷代最愛寫真女星」，結果泉里香順利打入十強。
文：東方新地 ｜圖：泉里香IG、泉里香寫真
《激辛道》女主角：D Cup泉里香
日本女神新垣結衣早前宣布封盤嫁人，而另一位港人最愛深田恭子亦因患上心理病「適應障礙症」要全面停工，一下子痛失兩位女神，令唔少宅男需要心靈慰籍。而《激辛道》女主角——日本女星泉里香2016年加入水着寫真女郎行列後，憑着D Cup上圍，火速走紅大受男粉絲歡迎。早前日本網站《大家的排行榜》發起投票，由網民選出「歷代最愛寫真女星」，結果泉里香順利打入十強，唔知泉里香有冇潛力成為女神接班人呢？
其實泉里香2017年推出首本個人寫真集《Rika!》時，以比堅尼水着上陣，大騷D Cup巨乳火辣身材，反應熱烈。當大家以為機會可一不可再時，已經3字頭的泉里香去年再推出第二本寫真集《Madeira》，眼見泉里香依然保養得宜，肌膚白滑嬌嫩，完全唔輸畀年青少女，奠定宅男心中女神地位。
年齡：32歲
身高：166cm
三圍：32D-22-33