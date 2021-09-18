激辛道｜泉里香憑D Cup豐滿上圍上位 順利打入歷代最愛寫真女星十強

泉里香在Netflix新劇《激辛道》飾演能吃激辣的美女營業員，這位32歲日本女星泉里香憑着D Cup豐滿上圍成功上位，被封「真人版娜美」成為宅男女神。早前日本網站《大家的排行榜》發起投票，由網民選出「歷代最愛寫真女星」，結果泉里香順利打入十強。

文：東方新地 ｜圖：泉里香IG、泉里香寫真