澳門網紅｜馬思霖飾演性工作者「麗珍」出位 IG大晒三點式泳衣放題
澳門網紅馬思霖早前拍攝YouTube頻道「飛夢映畫」短片而一炮而紅，片中飾演性工作者「麗珍」更入型入格。但原來「麗珍」私底下都好識做，不時在IG上載性感靚相任睇任昅。
文：東方新地 ｜圖：馬思霖 IG、馬思霖 Facebook、YouTube頻道「飛夢映畫」截圖
演性工作者「麗珍」出位
澳門網紅馬思霖是YouTube頻道「飛夢映畫」的御用女主角，早前憑短片「鏗娼集之性工作者的春光乍洩」系列中，飾演性工作者「麗珍」而一炮而紅。片中講述「麗珍」如何面對逆境，馬思霖以半鹹半淡的廣東話演繹，亦需要穿上性感小背心上陣大騷事業線。自短片推出後，網友好評如潮，大讚「麗珍」一角表現出色。「麗珍」曾在訪問中表示：「為了滿足觀眾口味，發覺他們特別喜愛數目字諧音，我亦因而從這方面着手。」
IG三點式放題
其實「麗珍」樣貌清秀，皮膚又白又滑，但原來她私底下都好識做，不時會在社交網上載性感靚相靚片派福利，IG成功吸引超過4萬名粉絲追蹤。早前「麗珍」分享一段穿上三點式泳衣短片，眼見「麗珍」對鏡頭不斷搔首弄姿，又俯身大晒事業線，十分惹火！速即引起網友們熱議，紛紛在網上留言：「想攞命咩！血液加速！」、「啲鼻血係咁流呀」、「好認真咁loop咗3次」等等。