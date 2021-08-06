澳門網紅｜馬思霖飾演性工作者「麗珍」出位 IG大晒三點式泳衣放題

澳門網紅馬思霖早前拍攝YouTube頻道「飛夢映畫」短片而一炮而紅，片中飾演性工作者「麗珍」更入型入格。但原來「麗珍」私底下都好識做，不時在IG上載性感靚相任睇任昅。

文：東方新地 ｜圖：馬思霖 IG、馬思霖 Facebook、YouTube頻道「飛夢映畫」截圖