濱野りれ榮登百萬網紅 豪遊希臘Santorini藍白小屋拍寫真

濱野りれ是日本前「惠比壽麝香葡萄 」（恵比寿マスカッツ）成員，自三年前退團後，開始轉型做全職旅遊KOL，IG的Followers數量由前年尾約45萬，飆升到現在119萬個，突破百萬大關！最近濱野りれ更經杜拜飛去希臘Santorini，在當地最新的藍白小屋酒店前拍攝寫真！