濱野りれ榮登百萬網紅 豪遊希臘Santorini藍白小屋拍寫真
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濱野りれ是日本前「惠比壽麝香葡萄 」（恵比寿マスカッツ）成員，自三年前退團後，開始轉型做全職旅遊KOL，IG的Followers數量由前年尾約45萬，飆升到現在119萬個，突破百萬大關！最近濱野りれ更經杜拜飛去希臘Santorini，在當地最新的藍白小屋酒店前拍攝寫真！
濱野りれ曾到美國留學
現年32歲的濱野りれ擁有35C上圍和1米66身 高， 現 用 藝 名 為「濱野りれ」（RireHamano），亦曾用過「浜乃りれい」及「利麗」作藝名。由於在高中時期曾到過美國留學一年，因此Rirey能講一口流利英語，2011年她參加由日本出版社舉辦的「Miss Magazine 」選美大賽，成功打入15強，自此入行成為雜誌模特兒及水著寫真女星，之後又參演過不少電視劇和綜藝節目，包括有《最完美的離婚》、《 Girl’s Talk薔薇組》、《警視廳0系第二季》等劇集。
被質疑收入來源
轉型做旅遊 KOL後，濱野りれ經常大晒豪遊法國、杜拜等地的性感照，又不時出入高級餐廳和買名牌手袋、化妝品等，因此曾被不少網民質疑過她的收入來源。到今年因為疫情關係，濱野りれ不能再出國豪遊，改為在國內四出旅遊，包括享受日本各地溫泉酒店，和沖繩的陽光與海灘等，相片內容著重大晒她曬日光浴或浸溫泉時的性感身材，令她的粉絲數量不減反增，IG的 Followers由去年尾約45萬個，急升至超過119萬個 Followers。