直立板 杜穎珊 plt

明星潮玩直立板 新技能解鎖鍛練美腿好處多

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近年歐美大熱嘅直立板（SUP – Stand Up Paddle）近年就興到嚟香港，亦都成為一眾愛好水上運動明星藝人嘅新歡，一塊板一把槳可以曬太陽吸收維他命D，可以比堅尼上陣，仲可以好似鄭伊健同蒙嘉慧兩公婆一樣一齊玩晒恩愛，好處多多！

26歲杜穎珊新技能解鎖

瑜伽女神其實擅長各種活動， 水上直立板難唔到佢，仲當咗係打卡位試齊馬尾同草帽不同髮型：

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更多圖片：Sandy To 杜穎珊變身cute爆女僕 被封「瑜伽女神」上位

港姐亞軍陳楨怡

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40歲初學者薛凱琪一樣玩得

疫情反覆都冇阻止薛凱琪嘅事業心，幾個月來回歸娘家華納唱片又出埋新歌〈 南昌街王子 〉，亦都有跟潮流落水玩直立板SUP。嬌滴滴嘅初學者，其實好似 Fiona 一樣跪喺度玩一樣得。

直立板 杜穎珊 plt 唔經唔覺，Fiona今年已經40歲了。
唔經唔覺，Fiona今年已經40歲了。
直立板 杜穎珊 plt 明星潮玩直立板 炎夏晒身材同時晒恩愛
學新嘢，係開心嘅。

29歲陳偉琪玩SUP氣勢豪邁

細龍太陳偉琪自參選港姐時已經將運動掛喺口唇邊，入行後亦持續做運動保持一身古銅色肌膚，呢個夏天都有落水玩直立板，最近有傳細龍太被逐出《愛回家》，29歲陳偉琪多咗時間玩SUP，氣勢不失豪邁。
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直立板 杜穎珊 plt 陳偉琪呢件大露背一件頭被誤會佢上身全裸玩SUP！
陳偉琪呢件大露背一件頭被誤會佢上身全裸玩SUP！
直立板 杜穎珊 plt 無論咩天氣陳偉琪都照出海。
無論咩天氣陳偉琪都照出海。

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32歲連詩雅唔落老蘭玩直立板

真係唔好睇小電視劇入屋魔力，多年既定蒲精形象嘅連詩雅近日都因為《那些我愛過的人》成功入屋兼洗底，其實Shiga興趣廣泛又愛運動，生活真係唔係日日落老蘭咁枯燥。

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連詩雅係為咗節目《12個夏天》專程去學SUP。

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26歲黃嘉雯大晒好身材

2019年港姐冠軍黃嘉雯卸任在即，冇咗銜頭同虛名，其實上山落水更輕鬆玩得更放。近日又湊熱鬧潮玩直立板，著上開胸泳衣大晒好身材。

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直立板 杜穎珊 plt 玩咗一陣，就喺板上擺甫士。
玩咗一陣，就喺板上擺甫士。

28歲王敏奕玩板當叉電

同金像最佳導演曾國祥結婚一年，王敏奕今年再為無綫連拍兩劇，新作《 香港愛情故事 》就快出街。拍劇生涯日夜顛倒，好彩兩套劇之間，王敏奕都叉足電玩吓板先。

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37歲趙希洛板上做瑜伽

趙希洛都幾有睇頭，潮玩直立板更懂得注入新元素喺板上做埋瑜伽，訓練平衡力。

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48歲胡蓓蔚造型先聲奪人

論年紀，胡說八道會中最年長一個係48歲嘅胡蓓蔚，不過論活玩得，一身金色飾物加泳衣玩直立板，造型先聲奪人。

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豹嫂早前在布吉Amatara Resort 試玩SUP 。

47歲蒙嘉慧同鄭伊健孖住玩閃過太陽

直立板源於夏威夷，重點在於衝浪板結合手划槳，玩法好自由，可以趴可以跪可以企，亦都可以好似伊健同蒙嘉慧前後坐，伊健划槳 YoYo影相。

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李施嬅一試難忘

去年暑假李施嬅去泰國度假時，對住青山綠水都有玩直立板，更表示一試難忘。

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劉溫馨玩到擦損

有教練監場、又喺靜止水面進行，直立板最好之處係體能要求唔高，危險性又低，不過始終係戶外活動，一唔小心，就會好似劉溫馨咁樣擦損㗎！

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圖片來源：藝人IG分享

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