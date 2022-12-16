明星潮玩直立板 新技能解鎖鍛練美腿好處多
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近年歐美大熱嘅直立板（SUP – Stand Up Paddle）近年就興到嚟香港，亦都成為一眾愛好水上運動明星藝人嘅新歡，一塊板一把槳可以曬太陽吸收維他命D，可以比堅尼上陣，仲可以好似鄭伊健同蒙嘉慧兩公婆一樣一齊玩晒恩愛，好處多多！
26歲杜穎珊新技能解鎖
瑜伽女神其實擅長各種活動， 水上直立板難唔到佢，仲當咗係打卡位試齊馬尾同草帽不同髮型：
更多圖片：Sandy To 杜穎珊變身cute爆女僕 被封「瑜伽女神」上位
港姐亞軍陳楨怡
40歲初學者薛凱琪一樣玩得
疫情反覆都冇阻止薛凱琪嘅事業心，幾個月來回歸娘家華納唱片又出埋新歌〈 南昌街王子 〉，亦都有跟潮流落水玩直立板SUP。嬌滴滴嘅初學者，其實好似 Fiona 一樣跪喺度玩一樣得。
29歲陳偉琪玩SUP氣勢豪邁
細龍太陳偉琪自參選港姐時已經將運動掛喺口唇邊，入行後亦持續做運動保持一身古銅色肌膚，呢個夏天都有落水玩直立板，最近有傳細龍太被逐出《愛回家》，29歲陳偉琪多咗時間玩SUP，氣勢不失豪邁。
32歲連詩雅唔落老蘭玩直立板
真係唔好睇小電視劇入屋魔力，多年既定蒲精形象嘅連詩雅近日都因為《那些我愛過的人》成功入屋兼洗底，其實Shiga興趣廣泛又愛運動，生活真係唔係日日落老蘭咁枯燥。
28歲王敏奕玩板當叉電
同金像最佳導演曾國祥結婚一年，王敏奕今年再為無綫連拍兩劇，新作《 香港愛情故事 》就快出街。拍劇生涯日夜顛倒，好彩兩套劇之間，王敏奕都叉足電玩吓板先。
37歲趙希洛板上做瑜伽
趙希洛都幾有睇頭，潮玩直立板更懂得注入新元素喺板上做埋瑜伽，訓練平衡力。