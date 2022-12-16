明星潮玩直立板 新技能解鎖鍛練美腿好處多

近年歐美大熱嘅直立板（SUP – Stand Up Paddle）近年就興到嚟香港，亦都成為一眾愛好水上運動明星藝人嘅新歡，一塊板一把槳可以曬太陽吸收維他命D，可以比堅尼上陣，仲可以好似鄭伊健同蒙嘉慧兩公婆一樣一齊玩晒恩愛，好處多多！