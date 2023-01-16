鋪鋪Poker｜胡美貽揀一夜情對象要睇Size 擇偶有兩大禁忌
《鋪鋪Poker》胡美貽一夜情有兩個要求
一連兩集在《鋪鋪Poker》做嘉賓的Bob，於節目中詢問胡美貽（Nicole）和黃紫恩（Jojo）兩位女仕，在他和郭偉亮（Eric）、方力申和譚焯升（Clevis）4個中間，會揀邊個玩一夜情？Nicole直言︰「一夜情一定要靚仔，Size都好緊要！」
黃紫恩揀方力申貪個鼻夠大
Jojo就強調自己未試過一夜情，認為挑選一夜情對象最緊要口密︰「唔會周圍講，另外要經驗豐富，揀個夠鹹濕。」最終Jojo選擇了方力申做對象，原因係個鼻夠大！
胡美貽恨搵Bob介紹對象
而最新一集，Nicole得知Bob有個集齊各式男女資料的強大Database，足以開發一個「一Bob即中」App來撮合男女時，即心急追問：「你個Database有冇啲啱我用㗎？」
公開擇偶條件：行業唔緊要
之後Nicole又公開自己的擇偶條件：「要夾囉，行業唔係好緊要，但起碼要（經濟）獨立。」不過她強調一定唔會揀鍾意講粗口或捽腳趾的男士！
胡美貽 落選港姐拍《3日2夜》彈起
現年28歲的胡美貽擁有35D逼爆上圍，自拍攝節目《3日2夜》開始，已深受觀眾愛戴，被網民封為「元祖級咪神」。原來她是娛樂圈隱形千金，家境富裕，爸爸在美國營商，而媽媽則是醫生。
美國回流選港姐輸畀雷莊𠒇
2017年，胡美貽由美國回流香港參選港姐，一度打入11強，最後落選，當年冠軍是雷莊𠒇。落選後入讀TVB第29期藝員訓練班，翌年正式簽入TVB，至今已入行5年。
大學畢業用100萬創業 買30畝地成「榴槤女王」
胡美貽2015年於大學修讀商業經濟學系學士畢業後，便獲父親資助100萬創業，在美國三藩市開設飲品店，以及擔任武漢麻辣滷味零售店的三藩市灣區總代理。2018年，胡美貽成為四間榴槤甜品鋪的老闆，2019年該餐廳更獲列入米芝蓮推介。她近年又與朋友於馬來西亞以700多萬買下一幅30畝榴槤地，成為「榴槤皇后」。
回復單身逾一年
胡美貽曾於20年大方承認「封盤」，於鬧市中拖著「富二代」Reeve出巡，Reeve更不時做柴可夫，車出車入。惜二人於2021年分手，分手原因是雙方對將來未有共識，回復單身後胡美貽就寄情於工作中，除了拍劇外，又先後拍了《港女野人》及《鋪鋪Poker》等J2節目。
《港女野人》胡美貽 5萬元威士忌被沒收
《港女野人》其中一集講到四位港女野人要接受「輕裝露營」挑戰，在攀山達人達Sir要求下，在上山前要丟掉逾20公斤行裝，其中胡美貽（Nicole）被發現竟然帶著一支價值5萬元的Macallan威士忌，還有Parma Ham和一個用來放Parma Ham的托盤。
胡美貽入行不獲家人支持 委屈爆喊
行到上山後，四女與達Sir在山頂對著靚靚夜景談心，胡美貽含淚表示家人其實不是很諒解她的工作：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」