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鋪鋪Poker｜胡美貽揀一夜情對象要睇Size 擇偶有兩大禁忌

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「無綫咪神」胡美貽（Nicole）近日在主持J2節目《鋪鋪Poker》時，大談其選擇一夜情對象的兩大條件，更直言：「Size都好緊要！」之後更主動搵曾撮合不少對佳偶的嘉賓Bob（林盛斌）介紹男仔認識，仲公開了自己的擇偶條件。

胡美貽 胡美貽近日一改形象，染了一頭金色短髮，獲網民大讚卡哇伊。
胡美貽近日一改形象，染了一頭金色短髮，獲網民大讚卡哇伊。（圖片來源：[email protected]

《鋪鋪Poker》胡美貽一夜情有兩個要求

一連兩集在《鋪鋪Poker》做嘉賓的Bob，於節目中詢問胡美貽（Nicole）和黃紫恩（Jojo）兩位女仕，在他和郭偉亮（Eric）、方力申和譚焯升（Clevis）4個中間，會揀邊個玩一夜情？Nicole直言︰「一夜情一定要靚仔，Size都好緊要！」

胡美貽 Nicole 話一夜情對象一定要靚仔。
Nicole 話一夜情對象一定要靚仔。（圖片來源：J2提供）

黃紫恩揀方力申貪個鼻夠大

Jojo就強調自己未試過一夜情，認為挑選一夜情對象最緊要口密︰「唔會周圍講，另外要經驗豐富，揀個夠鹹濕。」最終Jojo選擇了方力申做對象，原因係個鼻夠大！

胡美貽 Jojo揀方力申做一夜情對象。
Jojo揀方力申做一夜情對象。（圖片來源：J2提供）

胡美貽恨搵Bob介紹對象

而最新一集，Nicole得知Bob有個集齊各式男女資料的強大Database，足以開發一個「一Bob即中」App來撮合男女時，即心急追問：「你個Database有冇啲啱我用㗎？」

胡美貽 Nicole賣口乖叫「Bob 爺」，要求介紹男仕。
Nicole賣口乖叫「Bob 爺」，要求介紹男仕。（圖片來源：J2提供）
胡美貽 阿 Bob話Nicole 去飯局，一定會大受歡迎。
阿 Bob話Nicole 去飯局，一定會大受歡迎。（圖片來源：J2提供）

公開擇偶條件：行業唔緊要

之後Nicole又公開自己的擇偶條件：「要夾囉，行業唔係好緊要，但起碼要（經濟）獨立。」不過她強調一定唔會揀鍾意講粗口或捽腳趾的男士！

胡美貽 樣靚身材正又青春無敵的Nicole，被揭與富二代Reeve拍拖，咪神正式封盤。
胡美貽一向樣靚身材正，因此獲封為「無綫咪神」。（圖片來源：[email protected]
胡美貽 早前胡美貽更以新造型出席無綫頒獎禮。
早前胡美貽更以新造型出席無綫頒獎禮。（圖片來源：[email protected]

胡美貽 落選港姐拍《3日2夜》彈起

現年28歲的胡美貽擁有35D逼爆上圍，自拍攝節目《3日2夜》開始，已深受觀眾愛戴，被網民封為「元祖級咪神」。原來她是娛樂圈隱形千金，家境富裕，爸爸在美國營商，而媽媽則是醫生。

胡美貽 Nicole一向樣靚身材正，因為被封為「無綫咪神」。
Nicole一向樣靚身材正，因為被封為「無綫咪神」。（圖片來源：[email protected]
港女野人 胡美貽2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此獲封TVB咪神。
胡美貽拍《3日2夜》時站在另一咪神陳婉衡身邊，一啲都唔輸蝕。（圖片來源：[email protected]

美國回流選港姐輸畀雷莊𠒇

2017年，胡美貽由美國回流香港參選港姐，一度打入11強，最後落選，當年冠軍是雷莊𠒇。落選後入讀TVB第29期藝員訓練班，翌年正式簽入TVB，至今已入行5年。

港女野人 2017年，胡美貽右二）由美國回流香港，參選港姐，最後落選，當年冠軍是雷莊𠒇右六）。她接受傳媒訪問時坦言對被Foul大感愕然：「會唔會唔知自己輸咩？）我都想知！」
2017年，胡美貽（右二）由美國回流香港，參選港姐，最後落選，當年冠軍是雷莊𠒇（右六）。（圖片來源：[email protected]
胡美貽 胡美貽接受傳媒訪問時坦言對被Foul大感愕然：「會唔會唔知自己輸咩？）我都想知！」
胡美貽接受傳媒訪問時坦言對被Foul大感愕然：「（會唔會唔知自己輸咩？）我都想知！」（圖片來源：[email protected]

大學畢業用100萬創業 買30畝地成「榴槤女王」

胡美貽2015年於大學修讀商業經濟學系學士畢業後，便獲父親資助100萬創業，在美國三藩市開設飲品店，以及擔任武漢麻辣滷味零售店的三藩市灣區總代理。2018年，胡美貽成為四間榴槤甜品鋪的老闆，2019年該餐廳更獲列入米芝蓮推介。她近年又與朋友於馬來西亞以700多萬買下一幅30畝榴槤地，成為「榴槤皇后」。

港女野人 胡美貽
Nicole年紀輕輕已甚有生意頭腦，就連名食家蔡瀾都幫佢做生招牌。（圖片來源：[email protected]

回復單身逾一年

胡美貽曾於20年大方承認「封盤」，於鬧市中拖著「富二代」Reeve出巡，Reeve更不時做柴可夫，車出車入。惜二人於2021年分手，分手原因是雙方對將來未有共識，回復單身後胡美貽就寄情於工作中，除了拍劇外，又先後拍了《港女野人》及《鋪鋪Poker》等J2節目。

港女野人 j2版 美女郊遊遊 plt 方力申 胡美貽拍攝J2節目時受傷，現在要留家休養。
胡美貽2021年與「富二代」Reeve分手後，一直單身至今。（圖片來源：[email protected]
港女野人 《港女野人》的四位女主持：何泳芍、廖慧儀、胡美貽及陳若思同是港姐出身，當中有人是「野人級」露營愛好者，有人則是露營「初哥」。
胡美貽（右二）早前同何泳芍、廖慧儀及陳若思一同主持被喻為J2版「美女郊遊遊」的節目《港女野人》。（圖片來源：J2提供）

《港女野人》胡美貽 5萬元威士忌被沒收

《港女野人》其中一集講到四位港女野人要接受「輕裝露營」挑戰，在攀山達人達Sir要求下，在上山前要丟掉逾20公斤行裝，其中胡美貽（Nicole）被發現竟然帶著一支價值5萬元的Macallan威士忌，還有Parma Ham和一個用來放Parma Ham的托盤。

港女野人 胡美貽Nicole）與陳若思Amber）。
胡美貽（Nicole）與陳若思（Amber）。（圖片來源：[email protected]
胡美貽
（圖片來源：[email protected]

胡美貽入行不獲家人支持 委屈爆喊

行到上山後，四女與達Sir在山頂對著靚靚夜景談心，胡美貽含淚表示家人其實不是很諒解她的工作：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」

胡美貽 胡美貽不時在社交網大派福利。
有好嘢唔會收收埋埋，擁有35D、24、36三圍的胡美貽經常晒水著look任睇唔嬲。（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：J2提供、[email protected]

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