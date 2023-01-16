鋪鋪Poker｜胡美貽揀一夜情對象要睇Size 擇偶有兩大禁忌

「無綫咪神」胡美貽（Nicole）近日在主持J2節目《鋪鋪Poker》時，大談其選擇一夜情對象的兩大條件，更直言：「Size都好緊要！」之後更主動搵曾撮合不少對佳偶的嘉賓Bob（林盛斌）介紹男仔認識，仲公開了自己的擇偶條件。