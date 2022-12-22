人妻趙詠瑤孖41歲莊韻澄鬥性感　人氣KOL Suet E加入戰團出2023年曆

由網絡紅人司徒夾帶監修與《Yes!》聯手製作的2023年曆，請來了9位人氣女神，佢哋為咗影呢輯月曆都盡展美好身形。而9大IG女神包括莊韻澄、趙詠瑤Kimi、鄧洢玲、開電視節目主持張嘉欣Yanni及陳思穎Michelle，另有網絡人氣強勁的 Suet E、小影、KitKat，9位女神各有甜美、可愛、溫柔造型，當中不乏性感水著與誘人cosplay，位位大曬迫爆上圍搶鏡。