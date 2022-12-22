人妻趙詠瑤孖41歲莊韻澄鬥性感 人氣KOL Suet E加入戰團出2023年曆
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由網絡紅人司徒夾帶監修與《Yes!》聯手製作的2023年曆，請來了9位人氣女神，佢哋為咗影呢輯月曆都盡展美好身形。而9大IG女神包括莊韻澄、趙詠瑤Kimi、鄧洢玲、開電視節目主持張嘉欣Yanni及陳思穎Michelle，另有網絡人氣強勁的 Suet E、小影、KitKat，9位女神各有甜美、可愛、溫柔造型，當中不乏性感水著與誘人cosplay，位位大曬迫爆上圍搶鏡。
莊韻澄
41歲莊韻澄就算結婚生仔，身形依然Keep得好好。目前轉攻商界的莊韻澄以一頭紫紅長髮配家居服出山。
Suet E
Suet E經常讓Fans大飽眼福，為是次年曆出盡百變造型，花樣年華復古look、超性感魔鬼VS熟女天使，深長事業線一覽無遺。
趙詠瑤Kimi
30歲趙詠瑤以灰髮cosplay造型，大騷股惑之餘，更以和服造型拍攝，讓半球浸溫泉。
鄧洢玲
38歲鄧洢玲大玩Gfable造型溫柔甜美，男友視覺俘虜男士心臟。
張嘉欣Yanni
26歲張嘉欣人稱「話題女王」，作為前空姐兼人妻大方曬水著，34E迫爆上圍加大露背，張張都火辣辣。
陳思穎Michelle
陳思穎擁有傲人身形，每張相都影到超有效果。
小影
小影曾參加開電視真人騷《Summer Girls 2022》。小影網上討論度甚高，其Youtube Channel坐擁有接近10萬的訂閱者，是次更大賣日系少女主題。
KitKat
23歲的KitKat本身是插畫家，多款火辣水着造型，以超邪惡視角勁曬F級上圍，張張都非常震撼！
娜美
娜美仙氣女神造型出盡「波功」。