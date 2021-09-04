24歲「F cup乳神」都丸紗也華新劇飾演惡魔女教師

現年24歲的都丸紗也華出道至今已有7年，她自15歲中三時被星探發掘，加入現在所屬的Platinum Production事務所，，擁有F Cup巨乳的紗也華今年主演懸疑校園網劇《小惡魔教師SAIKO》，扮演向欺凌學生復仇的變態女教師，唔到扮演學生妹，戲路又再拓闊不少！

撰文：東方新地 圖片：都丸紗也華IG