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24歲「F cup乳神」都丸紗也華新劇飾演惡魔女教師

東方新地 - 正妹

現年24歲的都丸紗也華出道至今已有7年，她自15歲中三時被星探發掘，加入現在所屬的Platinum Production事務所，，擁有F Cup巨乳的紗也華今年主演懸疑校園網劇《小惡魔教師SAIKO》，扮演向欺凌學生復仇的變態女教師，唔到扮演學生妹，戲路又再拓闊不少！

撰文：東方新地 圖片：都丸紗也華IG

都丸紗也華月前主演懸疑校園網劇《小惡魔教師SAIKO》，表面笑面迎人，背後卻專向欺凌學生復仇，變態女教師的角色可以挑戰演技，但同時又感失落，因為自己已邁向「不能再扮學生的年紀」。

小悪魔教師サイコ（圖片來源：peep.jp ）
小悪魔教師サイコ（圖片來源：peep.jp ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
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（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
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（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
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（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）

都丸紗也華曾做女團成員

都丸紗也華在2014年8月以藝名「理紗アレキサンダー」（Risa Alexander）出道成為女團FYT（全名Funky Yankee Teachers）的成員，期間成功累積了不少人氣，曾勝出過日本雜誌舉辦的《 Miss iD 2015 》選舉，但這個女團已在2016年2月解散。

（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）
（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）

單飛後IG follower突破26萬！

單飛後紗也華選擇多線發展，先後推出過三本水著寫真集，以及參演過多部電影及電視劇，以標緻面容加上F Cup的傲人身材成功吸納了大量Fans，IG有超過26萬位追隨者。但紗也華直言轉型做寫真女星前，曾覺得一對F Cup巨乳的重量，曾令她覺得很困擾，但在當上寫真女星後，因為身材常受讚賞，開始令她懂得欣賞自己。

預告：小悪魔教師♡サイコ

小悪魔教師サイコ（圖片來源：peep.jp ）
小悪魔教師サイコ（圖片來源：peep.jp ）
紗也華和亞華梨兩姊妹雖然相差五歲，但感情非常好，紗也華更透露由於兩人身材相像，因此經常交換衫著。
紗也華和亞華梨兩姊妹雖然相差五歲，但感情非常好，紗也華更透露由於兩人身材相像，因此經常交換衫著。（圖片來源：都丸紗也華 Sayaka Tomaru IG ）

都丸紗也華去年孖住細妹都丸亞華梨出寫真，雖然細妹亞華梨DCup身材不及家姐紗也華澎湃，但勝在面容可愛又青春無敵，亦深得粉絲喜愛！

下一頁：「F cup乳神」都丸紗也華孖18歲細妹都丸亞華梨出寫真

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