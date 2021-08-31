港姐冠軍陳曉華激罕倒奶搶鏡 瘋狂水戰惡鬥朱智賢
《開心大綜藝之暑假玩到盡》日前播出第2集，邀來港姐冠軍陳曉華及靚女朱智賢擔任嘉賓。玩遊戲時，陳曉華成功倒奶搶鏡，露出白滑雪球，惡鬥「瞓身」上陣的朱智賢。
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖
瘋狂水戰鬥吸睛
無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》日前播出第2集，邀來港姐冠軍陳曉華及靚女朱智賢擔任嘉賓，惡鬥元老級成員黃美棋、游嘉欣及翟威廉等。陳曉華和朱智賢雖然穿上背心上陣，但正式玩遊戲時都拚勁十足，在「大合照」環節中，二人不斷奮力將敵方推落水，陳曉華更倒奶搶鏡，露出白滑雪球。而朱智賢亦唔執輸，比拼一口氣吹熄蠟燭環節中，亦「瞓身」上陣，表演凌空吹蠟燭，好讓觀眾大飽眼福。
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陳曉華歡迎波友邀約
挾港姐冠軍名銜入行的陳曉華（Hera），早前有報章把她與戴祖儀、蔡思貝、馮盈盈及江嘉敏封為無綫五大新紮姣精，不過陳曉華就懶理負面新聞，繼續做自己，其事業似乎不及感情生活精彩，早前被指暗撻Ian陳卓賢後，又傳與狄以達舊情復熾，近日陳曉華趁未有工開不停做運動，她在社交網上載攬住個籃球的照片，公開叫大家隨時邀約打波，仲話自己乜波都打，不過她身穿緊身瑜伽服，完全唔似打籃球的裝束囉！