魷魚遊戲｜萬聖節熱潮！日韓台妹搶扮「符號士兵」
韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，踏入萬聖節，更成為全球Cosplay惡搞必備的角色之選，除了劇中招牌運動服，劇中冷血的「符號士兵」是另一個人人爭住扮的角色，有韓國及台灣的索女就成功憑這套粉紅製服吸引了大家的眼球！
文：東方新地 圖：[email protected]、[email protected]
《魷魚遊戲》除了多梗圖，裡面玩家角色、士兵制服也成為網紅cosplay的對象，由於造型容易模仿，今年萬聖節就成為大小派對必備的裝扮！台灣《JKF》女郎「安希」和韓國直播主Queen Dami先後扮演了劇中「符號士兵」，冷血的遊戲管理員變成「熱血沸騰」的超性感士兵，充滿誘惑，真正衝擊視覺！
選手1號：韓國直播主粉紅戰衣
有超過60萬follower的韓國知名直播主Queen Dami，早在月初就穿上粉紅色激辣運動服，大展身材，還配上面具，粉紅色燈光下，十分奪目！
選手2號：台妹安希「吃魷魚絲」遊戲
台妹安希本月初亦在Instagram發帖出組圖，原來為了拍攝Youtube節目，就找來助理製作兩套制服，無論是玩家的綠色外套或是符號階級士兵的服裝，也是助理在前一天幫忙完成的，而除了魷魚遊戲，安希今年萬聖節還扮演了小丑女：
選手3號：日本美女車模市原彩花打孖上
除了韓國和台灣選手，日本美女車模市原彩花，亦相約友好的性感女模橘まりや打孖扮「符號士兵」，仲要將遊戲邀請卡夾在胸前，粉絲留言今次「死都值得」！