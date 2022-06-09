F Cup韓妺Zzyuri拍寫真極速上位 公開X光片力證身材純天然

韓國模特兒Zzyuri擁有一副清純樣貌和F Cup 澎湃身材，出道短短一年多已推出過多本寫真集，最近推出電子寫真《Loose and Tight : Refreshing Blue》，其IG帳號更已擁有超過145萬位追隨者，人氣極速熱爆！