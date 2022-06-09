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F Cup韓妺Zzyuri拍寫真極速上位 公開X光片力證身材純天然

正妹
東方新地

韓國模特兒Zzyuri擁有一副清純樣貌和F Cup 澎湃身材，出道短短一年多已推出過多本寫真集，最近推出電子寫真《Loose and Tight : Refreshing Blue》，其IG帳號更已擁有超過145萬位追隨者，人氣極速熱爆！

與攝影師合作 推出電子寫真

最近Zzyuri與攝影師Djawa合作，推出了最新寫真集《Loose and Tight : Refreshing Blue》，藍色的服裝造型極盡吸睛，每張相都迎來過萬讚好：

f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 最新寫真叫做《Loose and Tight : Refreshing Blue》
最新寫真叫做《Loose and Tight : Refreshing Blue》（圖片來源：[email protected]
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 又Loose，又Tight
又Loose，又Tight（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 寫真共有三個版本，普通版80張相，特別版多33張大尺度照片，另外還有升級版多附額外18張動態照片。
寫真共有三個版本，普通版80張相，特別版多33張大尺度照片，另外還有升級版多附額外18張動態照片。（圖片來源：[email protected]

Zzyuri八個月極速吸粉絲 IG人數突破145萬人

現年25歲的韓國模特兒Zzyuri（쮸리）原名金多瑟（KimDa-Seul，김다슬），現居於首爾，自前年3月在社交網上開設帳戶，原本只為業餘愛好，但在短短八個月她的追隨者數量已急升至十萬人。到去年尾，她開始為韓國一個寫真網站拍攝寫真，至今所推出的電子寫真集數量已多達16本，令她人氣在出道 僅一年的時間內極速高升，IG帳號至今已吸納了超過145萬位追隨者。

f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 身高1米61的Zzyuri擁有36F、24、36的Fit爆身材。
身高1米61的Zzyuri擁有36F、24、36的Fit爆身材。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri透露初時建立社交網帳戶只為和大家分享自己的日常生活，沒想到能因此走紅。
Zzyuri透露初時建立社交網帳戶只為和大家分享自己的日常生活，沒想到能因此走紅。

另外Zzyuri還在2020年8月推出過一本實體寫真集《 Zzyuri’s Best Collection 》， 定價45,000韓圜（約314港元）。

f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri表示過去曾因巨乳而自卑，經常會縮起肩膊來隱藏自己的身材，但現在她已懂得欣賞自己，從而變得更有自信。
Zzyuri表示過去曾因巨乳而自卑，經常會縮起肩膊來隱藏自己的身材，但現在她已懂得欣賞自己，從而變得更有自信。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri入行以來推出過16本電子寫真集及一本實體寫真集。
Zzyuri入行以來推出過16本電子寫真集及一本實體寫真集。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri的IG帳號有超過109萬位追蹤者，人氣熱爆。
Zzyuri的IG帳號有超過109萬位追蹤者，人氣熱爆。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri的爆乳OL造型，和她平時的甜美外表判若兩人。
Zzyuri的爆乳OL造型，和她平時的甜美外表判若兩人。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 擁有甜美笑容的Zzyuri，獲不少粉絲大讚充滿女友感。
擁有甜美笑容的Zzyuri，獲不少粉絲大讚充滿女友感。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri經常在寫真集中著情趣服Cosplay空姐、女僕及學生妹等造型。
Zzyuri經常在寫真集中著情趣服Cosplay空姐、女僕及學生妹等造型。

對自己的身材充滿自信

Zzyuri直言對自己的身材充滿自信，希望多拍寫真為自己青春時代的美好歲月留下紀念，因此在她推出過的寫真集中，經常玩盡各種不同主題，包括制服誘惑、泳裝、OL造型、透視及綑綁Play等，其中部分造型的概念更是由Zzyuri親自設計。早前Zzyuri又推出了一本以萬聖節作主題《 Pink Halloween 》 電 子 寫 真集，當中以她最鍾愛的粉紅色作背景，大玩天使與魔鬼的造型，大受粉絲喜愛。除了拍攝寫真外，Zzyuri還十分多才多藝，能彈得一手好鋼琴，曾在社交網上作表演。

f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri現時對自己的身材充滿自信，希望多拍寫真為自己的青春歲月留下紀念。
Zzyuri現時對自己的身材充滿自信，希望多拍寫真為自己的青春歲月留下紀念。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 除了推出寫真集外，Zzyuri 又先後擔任泳裝、瑜伽服及 護膚品等品牌代言
除了推出寫真集外，Zzyuri 又先後擔任泳裝、瑜伽服及 護膚品等品牌代言
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位
（圖片來源：）
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（圖片來源：zzyuridayo IG）
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri擁有不俗琴技，不時會在社交網上表演彈鋼琴。
Zzyuri擁有不俗琴技，不時會在社交網上表演彈鋼琴。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri早前推出的 《Pink Halloween》 電子寫真集定價11,000韓圜 （約77港元）
Zzyuri早前推出的 《Pink Halloween》 電子寫真集定價11,000韓圜 （約77港元）
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 在寫真集中Zzyuri戴上頸銬連手銬，問粉絲有誰想要被她逮捕，充滿誘惑魅力。
在寫真集中Zzyuri戴上頸銬連手銬，問粉絲有誰想要被她逮捕，充滿誘惑魅力。

公開乳房X光片力證身材純天然

Zzyuri成為模特兒後曾因上圍太豐滿而被網友質疑隆胸，早前她展開反擊，大方公開自己的乳房 X光片，力證自己上圍並無填充物，身材完全真材實料。Zzyuri的反擊除了引起網民熱議外，更一度因此登上韓國新聞網，Zzyuri直言對此感覺受寵若驚，一邊感謝被這些新聞吸引而來的粉絲，一邊希望這些粉絲之後能慢慢地加深對她的了解。Zzyuri透露自己隻身離家到首爾工作，因此身邊少有朋友陪伴，令她不時感到寂寞，但也因為身邊缺少同性朋友，令她很少有機會夜蒲，生活相對規律而健康。

f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri曾用乳房的 X光片力證自己胸部並無後天「僭建」。
Zzyuri曾用乳房的 X光片力證自己胸部並無後天「僭建」。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri不時在社交網上分享自己拍寫真或廣告照，向粉絲大派福利。
Zzyuri不時在社交網上分享自己拍寫真或廣告照，向粉絲大派福利。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri透露自己很少有機會夜蒲，平時生活都較為規律和健康
Zzyuri透露自己很少有機會夜蒲，平時生活都較為規律和健康
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 Zzyuri表示自己現時感情生活一片空白，已有數年無拖拍。
Zzyuri表示自己現時感情生活一片空白，已有數年無拖拍。
f cup韓模zzyuri拍寫真極速上位 在澄清隆胸傳聞後，Zzyuri反而人氣急升，粉絲量激增。
在澄清隆胸傳聞後，Zzyuri反而人氣急升，粉絲量激增。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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