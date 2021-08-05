「G奶乳帝」杉原杏璃被爆與富豪低調離婚 極大機會獲巨額贍養費
有日本「G奶乳帝」之稱的杉原杏璃，於2018年宣布下嫁音樂製作公司董事後，宣布退出水着界。不過日前杉原杏璃被爆原來去年底已同富貴老公低調離婚，估計她可獲可觀的贍養費。
文：東方新地 ｜圖：杉原杏璃 IG、杉原杏璃寫真
被爆與富豪低調離婚
擁有35G魔鬼身材的日本水着女星杉原杏璃，2018年宣布與音樂出版公司的執行董事結婚後，退出寫真界疊埋心水做豪門少奶奶。不過日前有日本媒體爆料，原來已經39歲的杉原杏璃，去年底已同老公低調離婚，婚姻關係僅維持2年，其經理人公司亦承認消息，並表示離婚是杉原杏璃作出的決定。據知雙方婚後生活難以配合，所以選擇分開，但離婚後仍保持友好關係。有消息指杉原杏璃的前夫是周防彰悟，而前老爺周防郁雄是經理人公司Burning Production的創辦人，所以估計杉原杏璃離婚後可獲可觀的贍養費。
日本寫真界「G 奶乳帝」
其實杉原杏璃早年外形甜美，擁有35G、22、32的魔鬼身材，作風亦相當火辣大膽，所以每次推出寫真集都會造成轟動，風頭一時無兩。她除了被評為日本十大美胸女優外，更被日本寫真界封為「G 奶乳帝」。杉原杏璃曾接受傳媒訪問時表示，美胸是自己的最大武器，她笑說：「以前被看到事業線會覺得很害羞，現在無論被男生或女生看到都很開心，但這只限於工作，私底下我就會收起來。」
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（有片）Last Kiss ～杉原杏璃ファイナルイメージ Short Ver.
（有片）杉原杏璃なまアンリ、ゆめアンリ Short Ver.
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