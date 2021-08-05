「G奶乳帝」杉原杏璃被爆與富豪低調離婚 極大機會獲巨額贍養費

有日本「G奶乳帝」之稱的杉原杏璃，於2018年宣布下嫁音樂製作公司董事後，宣布退出水着界。不過日前杉原杏璃被爆原來去年底已同富貴老公低調離婚，估計她可獲可觀的贍養費。

文：東方新地 ｜圖：杉原杏璃 IG、杉原杏璃寫真