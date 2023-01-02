HIFIVE新女Alvina沙灘運動會泳衣疑走位勁搶鏡 網民熱議 官方打格仔補飛！

熱爆連登的YouTube Channel HIFIVE 昨日上載了一段名為《【HIFIVE沙灘運動會】可能係史上最健康嘅節目 | HIFIVE綜藝》，片段上載後馬上有網民在連登討論區發佈新帖文「HIFIVE條新女好大!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」引起網民的熱烈討論。