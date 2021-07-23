HKT48田中美久推出首本個人寫真集 網上預售登亞馬遜銷量榜首位
日本女子偶像組合HKT48成員田中美久，在日本人氣一直高企，早前她宣布推出首本個人寫真集，並於電商平台亞馬遜作網上預售，竟然迅速登上銷量榜榜首，非常厲害。
文：東方新地 ｜圖：田中美久 IG、田中美久 twitter、田中美久寫真
出道以來最大膽一次
日本女子偶像組合HKT48成員田中美久，憑着可愛的笑容加上澎湃的上圍，一直受人喜愛，在日本人氣高企。早前田中美久宣布推出首本個人寫真集，並將於9月12日、亦即她的20歲生日當天發行，日子別具意義，作為20歲的最好紀念！寫真集於田中美久的家鄉熊本取材，是她出道以來最為大膽的一次。田中美久將會以泳裝、校服、溫泉場景等示人，除了給人青春活力的形象外，也有表現出其成熟的一面，所以寫真集於電商平台亞馬遜作網上預售，便迅速登上銷量榜榜首，非常厲害。
16歲加入寫真界
其實田中美久童年因為憧憬大島優子，在2013年參加HKT48第3期選拔賽中合格，在12歲正式加入HKT48出道。第二年就打入單曲選拔，並在廣告中單獨演出，之後開始走紅，更成為HKT48的次世代主將。之後田中美久專注於歌唱事業，但到16歲後開始加入寫真界，曾拍攝雜誌泳裝寫真，大方展現美好身材，又專走年輕、可愛、青春路線，人氣一直高企。不過田中美久近年轉為保守，只以便服作微性感演出，所以她今次推出個人寫真集絕對令人期待。