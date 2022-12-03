KOL Suet E水著泳裝再引起討論 入冬睇夏日照片
KOL Suet E 新相令IG粉絲數量激增Onlyfans免費開放
KOL Suet E在IG上放發的照片幾乎都會展示出自己傲人之處，令唔少男女粉絲對其「甘拜下風」。她在IG擁有近達10萬的Fans數，比較令人驚喜的是，Suet E並沒有將帳號設定為要收錢，反而是免費開放！
Suet E大曬夏日照片
雖然現時香港天氣溫度下降，但Suet E發布的照片依然令人溫暖，在Suet E的多個帖子中非常火辣，完全無懼寒風，令一眾網友也感受到炎熱的心。
重溫Suet E疑似走「暈」事件
早前Suet E拍攝一個飲品廣告，穿上三點式上水時疑似走「暈」，事後Suet E解釋是泳衣摺㾗陰影，由於引起太多輿論，所以刪片！
SuetE 動作太大致移位？﹗
SuetE刪片前已引起網絡哄動，網民熱心為她留底，片中的Suet E著住藍色比堅尼，上水一刻，即拎飲品大啖飲解渴，然後對鏡做出V字手勢，相當吸睛，動作純熟自然，好有動感！網民指上水後的Suet E因動作太大而令泳衣走位，討論度相當高企，留言「泳衣唔啱size」、「嘩！oreo呀！」、「件泳衣太緊」、「應該真嘅」、「嚇死以為話嗰個雪E」、「簡直造福人群」、「特登po出嚟扮不經意，不過呢啲虛偽行為值得鼓勵」、「瘦底白滑唔錯」、「身材100分，樣合格，把聲就唔多掂」。
急刪片但無走光：只係泳衣摺位
Suet E上水片引起網絡哄動，其後Suet E刪片，解釋只是泳衣走位，但無走光，「條片係想表達運動完即刻補充到能量嗰刻，玩完wakesurf上水冇留意有摺㾗，我都有睇番條片同放大過只係陰影。post前都得到飲品公司approval先post嘅，之前諗過出遮住嘅片，但公司覺得太突兀先出原片，不過最後飲品公司見太多輿論所以要DEL條片」。
引起網民「學術」性研究
Suet E強調是泳衣陰影但刪片，有網民認為是宣傳手法，但大部份網民都唔相信Suet E的解釋，更引起大家「學術」性討論，以人體功學去研究「如果係陰影唔係跟住光源方向轉嘅咩？」、「話係摺良當人傻？胸部嘅肉係有彈性，點會無啦啦有個位鬆咗然後形成摺㾗先？違反常理喎」、「應該係個墊太大，迫到走位pad飛埋出嚟」、「以我經驗，應該係pad個摺㾗嚟」等。