Lilian Kan 簡幗儀花田夢幻寫真迎新春 熱搜打卡熱點元朗信芯園

33歲IG女神Lilian Kan 簡幗儀近年集中經營自己的服裝網店，每逢有新牌上架例必親身上陣做model，最近介紹粉色春裝選址本地戶外花田影寫真，一輯日系風格圖片引起網友高度查詢取景地點，原來係位於元朗的打卡熱點⋯⋯