34歲Lilian Kan「極限」泳衣照瀕臨失守邊緣 網民熱議：讚美執相科技的偉大
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34歲Lilian Kan(簡幗儀)身形依然fit爆，經常在社交平台分享性感照片，日前她post出橙色泳衣玩水圖輯引來網民熱烈討論。
34歲Lilian Kan「極限」泳衣相同網民驗眼
Lilian Kan係才女一名，樣靚身形好，又識做生意仲係時裝設計師，引來大量網民追捧。Lilian Kan日前於IG出post分享性感泳衣相，她身穿橙色三點式泳衣加上甜美笑容秒殺網民。不過有網民留意到Lilian Kan今次套泳衣比較少布，「極限」地覆蓋重要部份，有網民分析用電話還是電腦查看有更高像素。亦有網民單純地睇相，留言：「真係好靚」、「讚美執相科技的偉大」、「縮肚縮到」等等。
Lilian Kan瞓身介紹薰衣草內衣
其實Lilian Kan都唔使多介紹啦！呢位索女設計師身材火辣、前凸後翹，經營網店賣衫後試身靚相發布次數非常頻密，或火辣性感、或可愛嫵媚，所以網上有唔少巴打都話，基本上Lilian社交網求其一張相都係咁正！今次迎接夏日帶來薰衣草內衣，佢自己就話好顯白，著得好舒服。
狂迷表示「P得靚你吹佢唔脹」
雖然每次 Lilian Kan 出圖都有清醒巴打指出她真人面型好包，但亦有網友依然沉迷不吝讚賞，並表示「有啲kol P完都好蛇精」用以將心目中女神抬高一格，事實上近年Lilian Kan迷上做運動，IG不時發放運動影片，條腰又真係好幼咁喎⋯⋯（按此看詳情）
夏威夷泳照賣大包
除了內衣照，前年Lilian還分享了一輯夏威夷茂宜島的靚相，此行係為咗倪晨曦婚禮做姐妹，當中最吸睛就係呢一輯藍白色泳裝：