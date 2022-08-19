lilian kan 薰衣草內衣 plt

34歲Lilian Kan「極限」泳衣照瀕臨失守邊緣 網民熱議：讚美執相科技的偉大

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34歲Lilian Kan(簡幗儀)身形依然fit爆，經常在社交平台分享性感照片，日前她post出橙色泳衣玩水圖輯引來網民熱烈討論。

lilian kan 薰衣草內衣 plt Lilian Kan日前呢輯泳衣相引發網民熱烈討論。
Lilian Kan日前呢輯泳衣相引發網民熱烈討論。（圖片來源：[email protected]

34歲Lilian Kan「極限」泳衣相同網民驗眼

Lilian Kan係才女一名，樣靚身形好，又識做生意仲係時裝設計師，引來大量網民追捧。Lilian Kan日前於IG出post分享性感泳衣相，她身穿橙色三點式泳衣加上甜美笑容秒殺網民。不過有網民留意到Lilian Kan今次套泳衣比較少布，「極限」地覆蓋重要部份，有網民分析用電話還是電腦查看有更高像素。亦有網民單純地睇相，留言：「真係好靚」、「讚美執相科技的偉大」、「縮肚縮到」等等。

lilian kan 薰衣草內衣 plt Lilian Kan呢張相引發網民熱烈討論，覺得佢喺「失守」邊緣。
Lilian Kan呢張相引發網民熱烈討論，覺得佢喺「失守」邊緣。（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt Lilian Kan笑容甜美迷倒不少網民。
Lilian Kan笑容甜美迷倒不少網民。（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt 34歲仲可以keep到呢個身形真係好fit！
34歲仲可以keep到呢個身形真係好fit！（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt 有網民睇完都讚：「真係好靚！」
有網民睇完都讚：「真係好靚！」（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt Lilian Kan有學識又有顏值，難怪網民會追足咁多年。
Lilian Kan有學識又有顏值，難怪網民會追足咁多年。（圖片來源：[email protected]

Lilian Kan瞓身介紹薰衣草內衣

其實Lilian Kan都唔使多介紹啦！呢位索女設計師身材火辣、前凸後翹，經營網店賣衫後試身靚相發布次數非常頻密，或火辣性感、或可愛嫵媚，所以網上有唔少巴打都話，基本上Lilian社交網求其一張相都係咁正！今次迎接夏日帶來薰衣草內衣，佢自己就話好顯白，著得好舒服。

lilian kan 薰衣草內衣 plt
（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt 著咗好顯白
著咗好顯白（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt 有巴打比較清醒 ，指出「比例唔係啱喎，成個人拉長咗」
有巴打比較清醒 ，指出「比例唔係啱喎，成個人拉長咗」（圖片來源：[email protected]

狂迷表示「P得靚你吹佢唔脹」

雖然每次 Lilian Kan 出圖都有清醒巴打指出她真人面型好包，但亦有網友依然沉迷不吝讚賞，並表示「有啲kol P完都好蛇精」用以將心目中女神抬高一格，事實上近年Lilian Kan迷上做運動，IG不時發放運動影片，條腰又真係好幼咁喎⋯⋯（按此看詳情）

lilian kan 薰衣草內衣 plt 新款嘅顏色好啱夏天
新款嘅顏色好啱夏天（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt 著咗身型好睇
著咗身型好睇（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt 肩帶有花花設計
肩帶有花花設計 （圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt 新款嘅顏色好啱夏天
新款嘅顏色好啱夏天（圖片來源：[email protected]
lilian kan 薰衣草內衣 plt Lilian Kan
Lilian Kan呢身打扮，呢個表情…… 正常男人都頂唔順啦？
lilian kan 薰衣草內衣 plt Lilian Kan
人同內衣都靚！

夏威夷泳照賣大包

除了內衣照，前年Lilian還分享了一輯夏威夷茂宜島的靚相，此行係為咗倪晨曦婚禮做姐妹，當中最吸睛就係呢一輯藍白色泳裝：

lilian kan 薰衣草內衣 plt 夏威夷大曬藍白三點式( photo by ulatsui )
夏威夷大曬藍白三點式( photo by ulatsui )

lilian kan 薰衣草內衣 plt Lilian Kan晒噴血內衣照 巴打：Lilian Kan個衰妹又嚟料！

lilian kan 薰衣草內衣 plt Lilian Kan晒噴血內衣照 巴打：Lilian Kan個衰妹又嚟料！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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