健身KOL SauSau 高級餐廳除衫晒內衣 IG狂騷Fit爆身形 出浴相紅到去台灣
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現時擁有超過10萬粉絲的SauSau是一名健身教練 兼 化妝師 兼 美胸顧問，更加有「翻版徐子珊」之稱，IG上經常出分享自己的健美體態以及性感相片，讓網民大飽眼福。而早前SauSau就適逢自己生日去高級餐廳開餐，更加將自己當日的打扮分享至社交網站，及後此舉還成功為她爭取台灣傳媒的曝光！事關當日她居然將原本穿著的白色外套脫下，僅以一件黑色內衣入鏡，行為超級大膽，還寫道：「希望無嚇親大家，因為生日，想做啲黐線啲嘅嘢」。
SauSau生日福利特別激 火辣浸浴照睇到網民噴鼻血
SauSau在餐廳大解放的Post中寫道：「好想將呢半年嘅成果由一個特別嘅方法留低個紀念。呢半年好努力咁樣健身同埋豐胸，將自己成為左豐胸嘅成功例子，然後加入埋個行業。」
雖然SauSau的IG平時都非常養眼，但其實在生日時就會特別激！除了今年的26歲生日開餐一脫紅到去台灣之外，正日生日當日更加分享了一段酒店浸浴短片和相片，浸在浴缸中的她僅以泡泡遮蓋重要部位，非常誇張！而去年的生日亦有到酒店慶祝，同樣影了一輯火辣睡衣床照，睇到網民噴晒鼻血。
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「翻版徐子珊」有前科不只一次餐廳除衫
「翻版徐子珊」的作風大膽，她不只一次於餐廳性感露出。她在去年九月曾IG上傳影片，表演脫下半件披肩，幾近只有sport bra伴身，但比較今次直接脫掉大衣，來得收斂一點。
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SauSau是《全民林寶》主持之一
SauSau除了是一名專業的健身教練之外，她亦曾經成為專業攝影師「司徒夾帶」的女模特兒之一，同時也是一名KOL，早前更為「男性功能」藥品推廣宣傳，非常養眼。而另一方面，SauSau早前亦為香港最大加密貨幣分析師 – 東記主辦的《全民林寶》節目中擔任主持，百足咁多爪！
SauSau頻常健身Keep Fit 推胸
SauSau作為一位健身教練 兼 化妝師 兼 美胸顧問，保養身型已經成為日常工作，而為了保持健美體態的同時又不會令上圍縮水，SauSau頻常要做健身兼控制飲食，亦不時要推拿豐胸，忍受痛楚，她曾鼓勵網民表示：「想要好身材就要付出，永遠吾會有捷徑，繼續努力挑戰自己」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lsm資料或影片來源：[email protected]_lsm