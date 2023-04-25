健身KOL SauSau 高級餐廳除衫晒內衣 IG狂騷Fit爆身形 出浴相紅到去台灣

現時擁有超過10萬粉絲的SauSau是一名健身教練 兼 化妝師 兼 美胸顧問，更加有「翻版徐子珊」之稱，IG上經常出分享自己的健美體態以及性感相片，讓網民大飽眼福。而早前SauSau就適逢自己生日去高級餐廳開餐，更加將自己當日的打扮分享至社交網站，及後此舉還成功為她爭取台灣傳媒的曝光！事關當日她居然將原本穿著的白色外套脫下，僅以一件黑色內衣入鏡，行為超級大膽，還寫道：「希望無嚇親大家，因為生日，想做啲黐線啲嘅嘢」。