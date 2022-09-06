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Summer Girls 2022｜Annabelle Tam水著照登場　巴打勁興奮

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報名並入圍開電視《Summer Girls》選舉的「寒流女」Annabelle Tam 擁有35E身材，在去年情人節接受報章街訪時，因出眾身型而人氣急升。月前Annabelle 亦好識Keep人氣，在IG首發三點式水着照，巴打笑言：「咁正嘅身材，如果忍到三分鐘都算勁」。

即睇《Summer Girls》水著選美15位佳麗名單
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（圖片來源：[email protected]__tam）

開電視Summer Girls｜「寒流女 」水著照 大解放

Annabelle Tam今年23歲，去年情人節兩度被報章於街訪捕獲成功上位，更因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號。Annabelle 成功彈起後好識keep 人氣，不時在IG貼性感靚相派福利。Annabelle 決定加碼，在IG 首發三點式水着照，大晒35E 導彈 級 身材。引來粉絲熱烈反應，紛紛留言大讚：「福利會唔會太正」、「椰青配大木瓜，你當我是浮誇」、「咁正嘅身材，如果忍到三分鐘都算勁」。

寒流女Annabelle Tam 今年23歲。
寒流女Annabelle Tam 今年23歲。（圖片來源：annabelle__tam）
寒流女 Annabelle Tam 去年情人節兩度被報章於街訪捕獲，加上身材出眾而人氣急升。
Annabelle Tam 去年情人節兩度被報章於街訪捕獲，加上身材出眾而人氣急升。（圖片來源：annabelle__tam）
寒流女 日前Annabelle 在IG 首發三點式水着照派福利。
日前Annabelle 在IG 首發三點式水着照派福利。（圖片來源：annabelle__tam）
寒流女 Annabelle 大晒35E導彈級激凸身材。
Annabelle 大晒35E導彈級激凸身材。（圖片來源：annabelle__tam）
寒流女 有巴打笑言：「椰青配大木瓜，你當我是浮誇」。
有巴打笑言：「椰青配大木瓜，你當我是浮誇」。（圖片來源：annabelle__tam）
寒流女 Annabelle擁有好身材。
Annabelle擁有好身材。（圖片來源：Annabelle Tam）
寒流女 日前分享被偷拍經歷。
日前分享被偷拍經歷。（圖片來源：Annabelle Tam IG）
寒流女 Annabelle更大方表示，歡迎大家邀請合照，但不要偷拍她。
Annabelle更大方表示，歡迎大家邀請合照，但不要偷拍她。（圖片來源：Annabelle Tam IG）

Annabelle Tam IG回應網民質疑

情人節街訪報導出街後，不少網民對「瘦男配豐胸女」的組合嘖嘖稱奇，配以無限暇想，然後有聲音質疑女事主係兼職女友.PTGF，再經起底之下發現佢就係早前受街訪上位的35EAnnabelle Tam，女方在熱烈討論下終於回應：

寒流女 Annabelle Tam
Annabelle Tam今年23歲。 （圖片來源： Annabelle Tam IG ）
寒流女 除低口罩的Annabelle Tam，有網民形容為「哨牙女」。
除低口罩的Annabelle Tam，有網民形容為「哨牙女」。

Annabelle Tam為情人節街訪解畫 ：

「我都係個正常打工仔，一至五都要返工，平時放假出街都係去開旺區。唔係中環，就銅鑼灣，唔係尖沙咀，就旺角，我試過朝早7點幾 係地鐵同一個車廂入面撞到fd，去髮型屋剪個頭 又撞到識嘅人，去行下商場又撞到 Fd，香港就係咁細架啦⋯⋯」

「琴日情人節係中環食完晏，就過銅鑼灣行街買嘢，咁啱又撞到《蘋果》，真係又係咁巧合搵咗我同我男友做街訪，大家都唔洗諗咁多，因為所有嘢都真係咁橋，其實Even我都會覺得 有冇真係咁橋啊？ 又撞到《蘋果》？所以我都好明大家點解會覺得我地係夾埋，但緣份嘅嘢真係好難講….」

寒流女 對於兩度被同一報刊捕獲，Annabelle Tam表示「緣份嘅嘢真係好難講」。
對於兩度被同一報刊捕獲，Annabelle Tam表示「緣份嘅嘢真係好難講」。
寒流女 常有性感打扮和演出，Annabelle 面對讀者質疑，亦有回應。
常有性感打扮和演出，Annabelle 面對讀者質疑，亦有回應。

Annabelle Tam為「搏出位」反擊網民：「唔通要紮胸先可以出街咩？」

「著靚少少出街 博出位，接受街訪 博出位，開Public account 博出位，心口大少少 又係博出位，，好似著咩衫都變咗有問題咁」

「咁呢D係我實實在在有嘅嘢 唔通要紮胸先可以出街咩 ？每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 有人會覺得正常冇問題。那如果換轉係一位平胸著，情況又會唔同咗？」

露Gap又話push up bra 一定係夾出黎 谷出嚟。唔露Gap 又話『咁都叫大？』你地真係好難搞

寒流女 攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。
攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。（圖片來源：nicholasku_ IG）
寒流女 攝影師Nicholas KU以霓虹燈做主題為Annabelle影靚相。
本地攝影師Nicholas KU為Annabelle影燈。 （圖片來源：nicholasku_ IG）
寒流女 「Mask呢樣嘢 真係比咗個幻想空間出黎，只不過係我除口罩嘅時候，同大家嘅想像有落差，，我明白 總會有人鍾意，有人唔鍾意，咁咪 don
「Mask呢樣嘢 真係比咗個幻想空間出黎，只不過係我除口罩嘅時候，同大家嘅想像有落差，，我明白 總會有人鍾意，有人唔鍾意，咁咪 don’t make stupid people famous.」（圖片來源：Annabelle Tam IG ）
「寒流女」Annabelle Tam上月尾受訪後，將報章高調刊登於個人IG，視作CV。
「寒流女」Annabelle Tam去年受訪後，將報章高調刊登於個人IG，視作CV。（圖片來源：Annabelle Tam IG ）

常見問題

Annabelle Tam曾被質疑係兼職女友PTGF?

早年在情人節兩度被報章於街訪捕獲成功上位，更因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號，但就惹起網民對佢身份的猜測，事後佢亦有發文解釋…….詳見：Annabelle Tam水著照登場

《Summer Girls》水著選美幾時播？

2022港姐正在進行得如火如荼，香港開電視亦唔執輸，打造了一個以水著為主題的選美節目《Summer Girls》，安排在9月⋯⋯詳見：開電視水著選美15位佳麗公開

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]__tam

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