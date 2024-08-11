國家隊乒乓球女團大戰日本隊 女單冠軍陳夢帶領衛冕成功 強勢包攬所有金牌

激烈對決：國家隊女團首戰日本隊

今晚舉行的乒乓球女團決賽，國家隊由陳夢、孫穎莎和王曼昱組成的強大陣容迎戰日本隊的平野美宇、早田希娜和張本美和。經過激烈的對抗，國家隊以3:0的局數輕鬆衛冕成功。此外，男團決賽中國家隊也成功擊敗瑞典隊，連續五屆蟬聯冠軍，並且在本屆奧運會上一舉包攬所有乒乓球項目的金牌。

開場的雙打賽事中，國家隊的陳夢和王曼昱首先出場對抗日本隊的早田希娜和張本美和。「第一局前半段，日本隊狀態大勇，一直處於領先位置，將比分拉開至4分咁多，不過陳夢同王曼昱亦有慢慢搵到對手節奏，追和至8:8，其後由日本隊搶先攞到賽點，並以11:贏得首局勝利」。隨後的幾局中，國家隊展現出色的反彈能力，最終在決勝局中以12:10險勝，為國家隊取得開門紅。

孫穎莎單打賽展現超強心態

接下來的單打賽中，孫穎莎對陣日本的平野美宇。「第一局，平野美宇一開始就打出7:1大比分，衝擊力相當強，不過莎莎憑藉超強心態，一路追至10:10，最後更以13:11反超取得勝利，非常刺激嘅對陣！」孫穎莎隨後連贏兩局，以11:6的比分快速結束比賽，為國家隊再添一勝。

王曼昱單打賽逆轉勝

最後一場單打賽由王曼昱對陣日本的張本美和。「第一局開始，兩人比分差距細微，直至5:5之後，張本美和發力，慢慢拉大比分壓制住王曼昱，以10:8率先攞到賽點，王曼昱都穩定住心態，最後幾球一番苦戰，可惜最後都係以12:14落敗」。不過，王曼昱隨後穩住陣腳，連贏三局，最終以11:6取得勝利，為國家隊鎖定勝局。