何冰嬌退役震撼羽壇！網民激讚「天使」舉動 暖心精神贏盡掌聲

奧運場上暖心舉動

何冰嬌，27歲的巴黎奧運羽毛球女子單打銀牌得主，近日向世界羽聯（BWF）遞交了退役申請，宣布不再參加國際賽事。她的世界排名第6的位置已被國家隊的王祉怡取代。何冰嬌在羽毛球界的地位一直受到壓力，尤其是與國家隊「一姐」陳雨菲的比較中常常處於下風。然而，在本屆奧運八強賽中，她意外擊敗了陳雨菲，儘管如此，仍有網民質疑她的勝利「贏了也沒用」。決賽中，何冰嬌不敵被稱為「天才少女球後」的南韓安洗瑩，獲得銀牌。「我為未能為中國帶來女單奧運金牌而感到抱歉」，何冰嬌在微博上發文，表達了她的壓力。

在奧運四強賽中，何冰嬌對陣西班牙的瑪蓮時，瑪蓮不幸受傷退賽，何冰嬌因此晉級決賽。她不僅關心瑪蓮的傷勢，還在頒獎台上佩戴西班牙徽章，表示要「帶著瑪蓮的拼勁一起站在頒獎台」。「是任何人對我做過的事中，最溫暖的舉動之一，我會永遠感激她。」瑪蓮在社交媒體上對何冰嬌的行為表示感謝，網民也紛紛稱讚何冰嬌是「天使」。

羽壇未來不確定性

何冰嬌的退役引發了羽毛球界的關注，尤其是在她與其他頂尖球手相繼退役的情況下。陳雨菲已宣布暫別羽壇，台灣的戴資穎也計劃在年底退役。此外，瑪蓮因重傷可能無法復出，這讓羽毛球界對未來充滿了不確定性。目前的世界羽毛球女子單打排名顯示，安洗瑩、陳雨菲、瑪蓮、戴資穎和山口蒨位列前五，而王祉怡則接替何冰嬌的第六位。