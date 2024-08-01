何詩蓓奪銅後深情感謝香港粉絲 支持與壓力下堅持成就非凡實力

何詩蓓在今日凌晨02:30的女子100米自由泳比賽中再次奪得銅牌。賽後，她在接受TVB的採訪時分享了自己的感受和比賽心得。「我來到這個比賽並不是只為了拿獎牌，其實也想看下自己的實力到底到了一個怎麼樣的位置，希望自己做到最好，而今天的表現也相當不錯，和自己最好成績相差無幾，至於獎牌與否，我認為最重要是享受整個比賽的過程。」何詩蓓說。

