何詩蓓奪銅後深情感謝香港粉絲 支持與壓力下堅持成就非凡實力
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何詩蓓在今日凌晨02:30的女子100米自由泳比賽中再次奪得銅牌。賽後，她在接受TVB的採訪時分享了自己的感受和比賽心得。「我來到這個比賽並不是只為了拿獎牌，其實也想看下自己的實力到底到了一個怎麼樣的位置，希望自己做到最好，而今天的表現也相當不錯，和自己最好成績相差無幾，至於獎牌與否，我認為最重要是享受整個比賽的過程。」何詩蓓說。
粉絲支持成為賽場動力
何詩蓓表示，每次踏入賽場，看到觀眾席上有那麼多人支持自己，尤其是知道很多粉絲是專門從香港來觀賽的，這讓她感到非常感動。「我想和大家真心說句多謝。」她衷心地表示。
面對壓力成長與學習
何詩蓓透露，參加了許多大型賽事後，她學會瞭如何處理壓力，讓自己不要過於專注於成績。「當方力申問我是否注意到自己在50米轉身時排位第二時，我並沒有注意，只是專心比賽。」她解釋說。
未來賽事不確定性與期待
關於未來的賽事計劃，何詩蓓在第二次訪問中提到，2021年遊完東京奧運後，她曾考慮過退役問題，但最終決定堅持到巴黎奧運。「我也有在這個奧運週期全力以赴。」至於是否會參加2028年洛杉磯奧運會，何詩蓓表示一切仍是未知數。
圖片來源：TVB