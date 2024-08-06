何詩蓓返港展示奧運銅牌 香港游泳代表團獲熱烈歡迎 破紀錄成最多獎牌運動員

何詩蓓談奧運心得與未來計劃

今晨，巴黎奧運港隊游泳代表何詩蓓、張心悅、譚凱琳、鄭莉梅、簡綽桐和何甄陶一同返港，受到市民熱烈歡迎。何詩蓓，這位在東京奧運奪得兩銀後，再於巴黎奧運摘下兩銅的運動員，成為香港歷史上奧運獎牌最多的運動員。她在機場高舉銅牌，驕傲地展示給大家。

對於自己的成就，何詩蓓表示：「係一個好大嘅Honor，但我參加奧運目標唔係想成為最多獎牌嘅運動員，都係做足自己本份，盡力比賽盡力去遊，可以為香港爭光係我嘅光榮。」她對於有人認為她只摘得銅牌感到遺憾，她坦然回應：「我自己好享受今屆奧運，我目標都係好好發揮自己水準，同埋我成日都話比賽過程比結果更加重要，我過去三年訓練盡咗自己努力，做到自己最好，咁就冇遺憾，我明白我去奧運之前好多人對我有期望，佢哋對我期望唔係自己目標，我知道我同教練傾好咗嘅Plan同Goal係咩，我做自己想做嘅嘢就開心。」至於未來的計劃，何詩蓓透露：「呢樣嘢暫時未決定，我知道嚟緊有好多唔同比賽，暫時奧運之後會好好休息，之後再返嚟訓練，10月中有world cup，三站都喺亞洲，所以嚟緊都會為比賽準備。」

何詩蓓分享奧運美好回憶

何詩蓓分享了她對這屆奧運的感受：「因為今屆奧運氣氛好好，除咗屋企人可以去現場睇我比賽，仲有好多香港市民飛咗去巴黎睇比賽，喺場館同場外見到香港人同香港區旗，就好似一件盛事咁，大家一齊去慶祝香港運動員咁多年落嘅苦功。」她還提到自己的心態變化：「之前為比賽覺得好緊張，希望到做啲成績，今次希望好好享受成個過程，因為我唔知道仲可唔可以再去到下個奧運，所以in case呢個係最後一屆奧運，我好想embrace成個moment。」