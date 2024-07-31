61歲奧運選手倪夏蓮不畏強敵 以超放鬆心態迎戰世界第一 網民讚賞其鬼馬表情

年長選手展現出色體育精神

在31日下午5時，一場引人注目的乒乓球女子單打32強賽在熱烈的雰圍中展開。來自盧森堡的倪夏蓮，這位參加過六次奧運的老將，今年已經61歲，她的對手是來自國家隊、年僅23歲且世界排名第一的孫穎莎。儘管倪夏蓮在比賽初期以5:11和1:11的分數落後，她並未顯示出任何退縮的意思。第三局比賽尤為激烈，倪夏蓮一度追至10:10平分，展現了她的頑強和不屈不撓的精神。

儘管最終以0:4的局數敗下陣來，倪夏蓮的表現仍舊贏得了場邊觀眾的熱烈掌聲。作為奧運史上最年長的參賽者，她不僅在場上全力以赴，即使知道對手的實力非凡，仍保持一顆超放鬆的心。「即使輸了最後一分，依然開懷大笑」，賽後她與丈夫兼教練Tommy Danielsson甜蜜示愛，展現了她的樂觀和積極的生活態度。

網民熱議倪夏蓮鬼馬風采

賽後，倪夏蓮接受媒體訪問時表現得非常自在，她的幽默和智慧在網絡上引起了熱烈討論。「年齡只是數字，但是不要跟自然鬥，要好好保養自己。」「乒乓球是個好項目，大家也可以打，可以快，可以慢。」「打了50幾年球，做自己喜歡的事，很開心，也很有意思。」這些金句讓她贏得了眾多網友的尊敬和喜愛。她在場上的鬼馬表情和動作，更是成為網民討論的焦點，「超靈活！幾下360度自轉」、「阿姨絕對稱得上有體育精神」、「Respect」等評論不絕於耳。