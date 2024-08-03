港隊刁俊稀奧運首戰不滿意成績 坦言腳部不適影響表現 網友熱議支持聲浪高

賽後感受與未來展望

24歲的港隊運動員刁俊稀，在奧運100米賽事中以「外卡」身份首次亮相，代表香港參加這項賽事，成為本屆唯一的田徑代表。他繼蔣偉洪及黎振浩之後，成為第三位參加奧運100米賽跑的香港男運動員。在賽事中，刁俊稀以10.62秒的成績完成，排在小組第四，總排名第20，遺憾未能進入下一輪。

賽後，刁俊稀接受了TVB的訪問，他表示對自己的表現感到不太滿意：「今年跑最好成績係10秒33，而家跑10.62，其實唔滿意。但始終喺比賽前兩三個星期隻腳都有啲狀況，有啲唔舒服，影響咗訓練嘅質素。所以跑到呢個成績，都一般，我自己認為。」他還提到，在比賽過程中，他盡量減少自己的壓力，享受比賽的過程：「無呀，都盡量唔畀咁大壓力自己，盡量享受喺中間跑嘅過程，就得啦！」

奧運特殊體驗

刁俊稀分享了他在奧運的獨特體驗，他說：「頭先我喺下邊睇到接近坐滿人，聽啲聲都知幾咁興奮，多歡呼，感覺真係好唔同。」此外，他還與好友梁筠宜進行了視頻連線，梁筠宜對他說：「唔駛緊張，你哋已經好叻好叻啦。」刁俊稀也透露，他有觀察其他選手的熱身方式，並從中學習：「有呀，睇咗好多唔同人嘅熱身，學到嘢，真係，有用到落去呀！」