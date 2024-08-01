港隊女將張心悅奧運初體驗：「自己表現有進步空間」未來目標不變

首次奧運經歷 張心悅感受混雜

港隊年輕泳將張心悅於今日下午五時參加了女子200米背泳初賽。在第一組比賽中，她以2分17秒32的成績完成比賽，最終排名第26，未能晉級下一輪。賽後，張心悅在接受媒體訪問時分享了她的感受和未來的計劃。

在被問及首次參加奧運的心情時，張心悅坦言：「好難得參加到奧運會，體驗到咁熱鬧嘅氣氛，自己表現方面有好大進步空間，始終兩場都遊得麻麻地，特別係呢個主項（200米背泳），有啲 Sefl doubt，呢兩日畀自己好大壓力，發揮得唔好，覺得心態要慢慢學識調節。」她的教練和隊友都對她表示了支持和安慰，提醒她年紀尚輕，未來的機會還很多。

學習前輩何詩蓓冷靜之道

在準備賽事的過程中，張心悅也試圖向隊友何詩蓓學習。她透露：「口頭上冇，但我哋同一個休息區，我都注意到佢遊之前會坐喺度聽歌，我都有嘗試，但我聽緊期間個心都係好混亂，要學識點calm down自己。」這次經歷讓她意識到心理調節的重要性，尤其是在高壓的比賽環境中。

未來目標堅定 不畏挑戰

對於未來的目標，張心悅表示她的決心未曾改變：「目標冇改過，希望遊番自己最佳嘅時間，自從達到A標之後都冇乜接近番個時間，要慢慢調節心態，學識點樣唔好咁緊張，唔好畀咁大壓力自己。」她的鬥志和決心顯示出她對未來的比賽充滿期待和準備。