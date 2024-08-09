23歲羅詩芳奧運初登場即摘金 打破三項紀錄成為新舉重女王

前金牌得主郭婞淳本屆摘銅

今晚舉行的舉重女子59公斤級金牌賽中，23歲的國家隊選手羅詩芳展現了驚人的實力。她以抓舉107公斤、挺舉134公斤的優異表現，總重達到了241公斤，不僅勇奪金牌，更是一舉打破了三項奧運紀錄。這位現時排名世界第一的選手，無疑成為了本屆奧運的焦點人物。

上屆東京奧運的金牌得主，來自中華台北的郭婞淳在本次比賽中摘得銅牌。儘管她未能衛冕，但她的表現仍然值得肯定。羅詩芳此次的出色表現，證明瞭她不僅是郭婞淳的強勁對手，更是舉重界的新星。

羅詩芳今年屢獲殊榮

羅詩芳在2023年的表現非常亮眼，她代表中國參加了2023年世界舉重錦標賽和2023年亞洲舉重錦標賽，並在兩項賽事中均奪得女子59公斤級的金牌。這一連串的勝利，不僅鞏固了她在世界舉重界的地位，也為她在奧運舞台上的成功奠定了堅實的基礎。

