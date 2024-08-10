曹緣奪金創紀錄！國家隊首次包攬奧運跳水8面金牌實現跳水8金夢

比賽過程中精彩瞬間

今晚的男子10米高台跳水決賽，國家隊的曹緣成功衛冕，再次奪得金牌。國家跳水隊在此前的7個項目中已全數摘金，曹緣的這塊金牌使得國家隊首次在同一屆奧運中包攬了8面金牌，實現了所謂的「跳水8金夢」。

曹緣在比賽中的表現可謂是波瀾起伏。他的第一跳就以96.90的高分排在第一位，但第二跳後以86.40分滑落至第三位。然而，他在第三跳中以近乎完美的入水姿勢拿下了97.20分，再次升至第一位。儘管此時與排名第二的日本選手只有約3分的差距，曹緣在第四跳和第五跳中的穩定表現，最終以總分547.50分勇奪冠軍，將第二名的日本選手遠遠拋在了四十分之外。

曹緣奧運之路

曹緣不僅是本次比賽的冠軍，他的奧運之路同樣令人矚目。自2012年倫敦奧運會起，曹緣已經在奧運舞台上多次奪金。他在2016年里約奧運會上獲得了3米彈板跳水個人金牌和雙人銅牌，並在2020年東京奧運中獲得了10米高台跳水個人金牌和雙人銀牌。加上今屆的金牌，曹緣已經是四屆奧運金牌得主。

國家隊其他獎牌得主

除了曹緣的出色表現，國家隊在其他跳水項目中也有亮眼的成績。以下是本屆奧運跳水項目及金牌得主名單：- 男子3米彈板：謝思埸- 男子10米高台：曹緣- 男子雙人3米彈板：王宗源、龍道一- 男子雙人10米高台：練俊傑、楊昊- 女子3米彈板：陳藝文- 女子10米高台：全紅嬋- 女子雙人3米彈板：陳藝文、昌雅妮- 女子雙人10米高台：全紅嬋、陳芋汐此外，王宗源在男子3米彈板中獲得銀牌，陳芋汐在女子10米高台中獲得銀牌，昌雅妮在女子3米彈板中獲得銅牌。