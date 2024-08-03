港隊女將淚灑巴黎奧運 網民熱議歐鎧淳「我會想喊」感人告白
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在最近的4×100米混合泳比賽中，香港隊由歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐以及譚凱琳組成，她們合力遊出4分03秒56，最終排名第13位，未能進入決賽。賽後，她們接受了方力申的訪問，分享了她們的感受和經歷。
淚眼告白：歐鎧淳奧運之旅
方力申首先詢問了歐鎧淳對於她的第五次奧運之旅的感受。面對這位經驗豐富的運動員，方力申說：「請你總結一下自己練水20多年，做咗咁多年全職運動員，付出咗咁多，第五屆奧運會結束啦。」歐鎧淳聽後，眼眶泛淚：「你講呢啲我會想喊。」她稍後鎮定下來，感謝了在場的支持者：「好多謝我啲朋友同屋企人，我懷疑係第一次咁多人一齊喺嚟睇我現場比賽。最後多謝喺唔同階段支持我嘅人，可以今日行到嚟喺巴黎遊到比賽，代表到香港，所以真係好感恩，好開心最後係佢哋陪我一齊遊，多謝大家。」
新秀與經驗者心聲
首次參加奧運的簡綽桐分享了她的感受，她說：「無咁緊張，盡量享受過程。」而譚凱琳則表達了她對於能夠代表香港參加連續兩屆奧運的榮幸：「好珍惜呢個機會，亦覺得自己好幸運可以喺現場見証。」
何詩蓓談運動哲學
方力申對何詩蓓提出了關於她對比賽的信心來源的問題。何詩蓓坦言：「我諗可能我由細個果陣，父母都畀我一個思想，『你一定要係好努力去做你想做嘅嘢，同埋要做一個好人』，我唔相信有捷徑，我唔覺得有捷徑，就可以好成功。我覺得如果你要成為成功嘅人，一定要下好多苦功，尤其當無人見到嘅時候，更加需要好努力咁繼續辛苦落去，我唔相信世界上有捷徑，可以好輕鬆去達到你嘅目標，可能有啲人真係好幸運，可以行到呢條路。但係由我自己嘅經驗，我嘅經驗根本唔係咁，如果你要成功一定要努力！」
奧運後小確幸
賽後，當被問及她們最想做的事情時，四位運動員都表達了對美食的渴望。簡綽桐表示：「只想食一塊餅」，譚凱琳則說：「好想食雪糕，同埋想開睇咗十幾日嘅可樂。」何詩蓓則分享了她的小願望：「好想食雞蛋仔。」而歐鎧淳則簡單地說：「只想幾時食就食，唔想食就唔再食。」
圖片來源：TVB