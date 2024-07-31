巴黎奧運驚傳意外！香港選手伍泰龍賽中退賽 淚訴「人生最重要比賽心碎結局」

賽事波折：伍泰龍賽中遭遇不幸

奧組委和世界三項鐵人總會最近確認，塞納河的水質達標，因此2024年巴黎奧運的三項鐵人賽將按計劃在亞歷山大三世橋進行。這項極具挑戰性的比賽包括游泳、單車和跑步三個部分。今年男子組有55位選手參賽，其中包括24歲的香港選手伍泰龍，他是第四位參加此項目的香港運動員。不幸的是，伍泰龍在單車賽段結束後選擇退出比賽。

伍泰龍在游泳賽段以第53名的成績完成，但在接下來的單車賽段中，他只堅持到第五圈，總共18.7公里後便退出了比賽。賽後他未能立即進入混合採訪區，原因是他需要時間來調整自己的情緒。伍泰龍曾經表示，他不擔心水質問題，但由於缺少了兩天的訓練，對他游泳這一弱項造成了影響。「我在游泳賽程中，於橋底的狹窄位置，上衣被其他對手整損，背部拉鏈無法拉緊導致入水，比賽中多次嘗試將其拉合但未能成功。」伍泰龍解釋道。即使他在完成首圈游泳後嘗試調整戰衣，情況依然無法改善。「就算菲比斯用這件爆開的泳衣游水，都不可能第一個上水。」

心碎告白：伍泰龍奧運夢碎

對於伍泰龍來說，無法完成比賽是難以接受的打擊。「我並非要爭獎牌，但我可以肯定，我能夠跟這裏的部份人競爭，但根本沒有這個機會。」他在賽後感到非常沮喪，甚至在鏡頭前忍不住哽咽落淚。「準備了四年，兩年資格賽，但兩分鐘內，我的奧運就被人破壞了，然後要再多等四年……這是我人生為止最重要的比賽，結果令人心碎。」