巴黎奧運金牌品質引爭議 安賽龍揭示獎牌暗沉 網民直呼像出土文物

金牌製作背後故事

巴黎奧運剛落幕，選手們對獎牌品質的不滿聲音四起。其中，丹麥羽球天王「龍王」安賽龍對此表達了強烈的不滿。安賽龍在社交平台上傳了一段影片，比較他在東京奧運和巴黎奧運獲得的兩面金牌。「東京金牌vs.巴黎金牌」的對比影片迅速吸引了過千萬瀏覽量，網民對巴黎奧運金牌的暗沉顏色感到不滿，甚至有人評論說這些獎牌「似出土文物」。

儘管如此，奧運金牌從未完全由純金製成。早在1904年至1912年間，金牌才是由100%純金製造。但自第一次世界大戰後，金牌便改為銀牌鍍金。根據國際奧委會的規定，現今的金牌至少包含92.5%的銀和約6克的黃金。東京奧運的金牌由日本各級政府收集的廢棄電子設備中提取的貴金屬製成，而巴黎奧運的金牌則由LVMH集團旗下的Chaumet珠寶品牌製作，並鑲嵌了來自艾菲爾鐵塔的金屬鐵片。

金牌成本飆升

近年來，由於國際局勢的不穩定，黃金價格持續上漲。巴黎奧運的金牌成本高達950美元，比東京奧運的700美元高出許多，成為歷史上最昂貴的奧運金牌之一。此外，美國滑板運動員尼亞·伊馬尼·休斯頓也抱怨其銅牌不到兩週就開始脫皮，進一步凸顯了巴黎奧運獎牌的質量問題。