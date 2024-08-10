無綫特派員Leonard巴黎奧運採訪五位田徑女神 網友熱議其專業與衣服換穿頻密

採訪背後挑戰與等待

在巴黎奧運的採訪中，無綫特派專員鄭衍峰（Leonard）表現引人注目，獲得眾多網友的讚賞。Leonard在社交平台分享了他的採訪花絮照片，這次他有幸採訪到五位頂尖的田徑女神，她們分別是來自中國的一百米欄女神吳艷妮、被譽為巴黎奧運最性感運動員的Alica Schmidt、荷蘭的400米欄女神Femke Bol、日本的一百米欄女神田中佑美以及烏克蘭的跳高女神Yaroslava Mahuchikh。「每一位能夠登上奧運這個世界最頂尖既（嘅）大舞台，背後都付出了無窮無盡的血汗、努力、耐力，縱使唔係每位運動員都能夠爭取到獎牌，但係佢地個份鬥心都值得我地欣賞！」Leonard在照片下留言。

Leonard分享了他的採訪經驗，指出田徑採訪的一大挑戰是需要極高的耐心。「田徑訪問最難度高既（嘅）地方係需要耐性，現場有差唔多100間傳媒守候運動員，每次運動員比賽完都會盡力同每間傳媒做訪問，但係同時間佢地都要爭取時間休息準備來緊既（嘅）比賽，所以其實你等足45分鐘就到你，可能都會因為運動員需要休息而訪問落空，但呢個唔係唔等既（嘅）原因，呢個崗位就係要每一次都係默默地守候住，希望為大家訪問到來自世界各地不同既（嘅）運動員。」他說。

網友對Leonard另一關注點

除了專業的採訪表現，Leonard的衣服變換也成為了網友討論的熱點。有網友戲謔地指出：「你換左（咗）好多件衫喎！」這不僅顯示了Leonard在長時間的工作中對形象的注重，也反映了他在忙碌的採訪工作中保持良好狀態的努力。