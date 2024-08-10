無綫特派員Leonard巴黎奧運採訪五位田徑女神 網友熱議其專業與衣服換穿頻密

在巴黎奧運的採訪中，無綫特派專員鄭衍峰（Leonard）表現引人注目，獲得眾多網友的讚賞。Leonard在社交平台分享了他的採訪花絮照片，這次他有幸採訪到五位頂尖的田徑女神，她們分別是來自中國的一百米欄女神吳艷妮、被譽為巴黎奧運最性感運動員的Alica Schmidt、荷蘭的400米欄女神Femke Bol、日本的一百米欄女神田中佑美以及烏克蘭的跳高女神Yaroslava Mahuchikh。「每一位能夠登上奧運這個世界最頂尖既（嘅）大舞台，背後都付出了無窮無盡的血汗、努力、耐力，縱使唔係每位運動員都能夠爭取到獎牌，但係佢地個份鬥心都值得我地欣賞！」Leonard在照片下留言。

