張家朗巴黎奧運衛冕成功 香港首位連續兩屆奧運奪金運動員 網民熱議勝利背後故事

劍擊隊集體努力與前輩貢獻

在最近的巴黎奧運中，「香港世一劍神」張家朗再次展現他的劍術高超，成功衛冕男子個人花劍項目的金牌。這使他成為自1952年以來，首位連續兩屆奧運奪金的香港運動員。張家朗與隊友何瑋桁一同抵達香港，受到了媒體和眾多粉絲的熱烈歡迎。他對於自己的成就感到非常驚喜和高興，「覺得係一件好難以置信嘅事，亦都係好耐冇人試過。」

張家朗強調，這次的成功不僅是他個人的努力，而是整個劍擊隊，甚至是所有香港運動員的共同努力的結果。他表示，「Even有獎牌運動員又好、冇獎牌運動員都好，好值得我哋去尊敬，因為佢哋都係付出咗好大努力，去為四年一屆嘅奧運去爭取最好嘅成績。」他還提到，這次的勝利也是前輩們「種下來的樹」，現在他們正在收穫成果，「連續兩屆都有金牌其實係一件好值得開心嘅事，亦都證明咗我哋由上一代或者再上一代以前嘅運動員種出嚟嘅樹，我哋去收成，係一件好開心嘅事，唔淨只我哋呢一代嘅功勞，係每一代嘅人努力付出得嚟。」

賽後狀況與未來計劃

賽後，張家朗的慶祝動作和他的身體狀況引起了網民的關注。他解釋說，當日的黃厚舌苔是因為服用了大量的補充食品和能量飲品所致。至於600萬港元的金牌獎金，他表示還沒有具體的計劃，「比賽前狀態唔係咁好，最後順利衛冕到同教練都好開心，仲消化緊點解自己可以衛冕到，喺度諗緊自己有咩做得好、有咩做唔好嘅地方，都需繼續去進步、繼續去為之後落來嘅比賽努力。」

對賽果爭議回應與未來設施展望

關於賽果引起的爭議，張家朗堅稱裁判是專業的，「意大利選手都有講，IG都有post，我亦都有喺自己IG度post咗，喺劍擊界，裁判角度其實就係喺一個base on基本嘅規則入面，去有自己唔同理解，可能有啲裁判朇腳先，有啲裁判會朇手先，我哋會因應裁判嘅習慣去作出唔同戰術嘅調整。我覺得唔存在任何黑哨或者偏幫邊邊，我覺得裁判都係專業，尤其裁得決賽嘅裁判一定係有好好嘅過往經歷、經驗，所以先會擺佢喺決賽度，所以我覺得對於我嚟講決賽嘅裁判係冇問題。」他還透露，本港正在興建劍擊館，未來將有更多設施供運動員使用，「呢個大家唔需要擔心，已經起緊，只不過時間嘅問題。」