張家朗巴黎奧運衛冕成功 網民熱議勝利背後故事

在最近的巴黎奧運中，「香港世一劍神」張家朗再次展現他的劍術高超，成功衛冕男子個人花劍項目的金牌。這使他成為自1952年以來，首位連續兩屆奧運奪金的香港運動員。張家朗與隊友何瑋桁一同抵達香港，受到了媒體和眾多粉絲的熱烈歡迎。他對於自己的成就感到非常驚喜和高興，「覺得係一件好難以置信嘅事，亦都係好耐冇人試過。」

