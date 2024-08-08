方力申巴黎奧運採訪完畢大開食戒 享用13.5萬港元紅酒慶祝好友生日 網民羨慕不已

粉紅餐廳成打卡熱點

方力申在巴黎奧運擔任特派專員期間，表現出色，深受網民喜愛，被譽為「採訪界世一」。隨著香港游泳隊的賽事結束，方力申的任務也隨之結束。他隨後開始享受巴黎的美食。在社交媒體上，他分享了自己最近訪問的餐廳和品嘗的美食。他提到，他曾在一家擁有數百年歷史的餐廳用餐，並享用了一瓶價值13.5萬港元的紅酒。方力申在帖子中寫道：「靚景好feel嘅fine dining… 老友Patrick太太Joanna生日飯，有幸飲咗支Magnum 1978 Henri Jayer 紅酒，盛惠港幣十三萬五千，我諗我飲咗四萬蚊。」這篇帖子引起了許多網友的羨慕，他的好友黃翠如也留言表示羨慕：「你嗰支酒，我想聞一啖。」

方力申還與鄭衍峰和何振然一同前往一家極具特色的粉紅色餐廳享受美食。他在社交媒體上分享了這次的經歷，並表示：「我哋三條友路過見到好靚就入去打卡，啲自家製生啤好正！pizza又好味！」從他們分享的照片中可以看到，整個餐廳都被粉紅色所覆蓋，三位男士在粉紅色的環境中顯得格外醒目，畫面十分搞笑。