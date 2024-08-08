日本男排巴黎奧運激戰意大利隊 高橋藍舉起已故隊友藤井直伸照片感動萬千網民

藤井直伸遺願與奧運夢想

在巴黎奧運的男子排球賽事中，日本隊在八強賽中與意大利隊展開激烈對決。日本隊在比賽中一度領先兩局，但最終在決勝局以15比17被意大利隊逆轉，無緣晉級四強。這場比賽不僅是一場普通的比賽，它背後承載著深厚的情感和故事。

藤井直伸，被譽為「日本最佳二傳手」，曾是日本男排的重要成員，並在東京奧運中代表國家出戰。不幸的是，在東京奧運結束後，藤井發現自己患有末期胃癌。儘管身體狀況日益惡化，藤井仍舊抱著對排球的熱愛，希望能夠參加巴黎奧運。「希望可以參加巴黎奧運」，這是他在生前接受採訪時所表達的願望。然而，他於2023年3月不幸去世，未能親自實現這一夢想。

隊友特別致敬

為了紀念藤井直伸，日本隊在取得奧運參賽資格時，特意拿出藤井的3號球衣進行拍照，以此形式將他帶到巴黎奧運賽場。「藤井さん！我們做到了！你看到了嗎？」高橋藍在拍攝勝利紀念照時，對著鏡頭發出感人的呼喚。此外，在八強賽中，隊友們在後備席上放置了藤井的相片，象徵著他們與已故隊友共同作戰。賽後，高橋健太郎更是舉起藤井的照片，這一舉動感動了在場的所有人，也在網絡上引起了廣泛的關注和討論。