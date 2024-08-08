51歲滑板傳奇安迪麥當奴東京奧運瀟灑演出 網民熱議「年齡只是數字」

其他老將亦不遑多讓

在上屆東京奧運中，滑板首次成為比賽項目，吸引了眾多年輕運動員參與。此外，還有兩位45歲的老將參賽，其中一位是90年代的滑板名將安迪麥當奴，今年已經51歲。這位滑板界的「麥當勞叔叔」從12歲開始滑板，1994年轉為職業滑板手，擁有豐富的比賽經驗和成就，包括23面X Games獎牌和9次滑板世界盃冠軍。他與另一滑板傳奇人物Tony Hawk共同創造了「換板」技術。在比賽中，儘管首輪不慎跌倒流血，他仍保持笑容，並在接下來的比賽中完成多個高難度動作，如540°空中轉體，獲得觀眾熱烈掌聲。賽後，他開懷大笑，興奮歡呼，享受奧運的每一刻。「滑板是我一生摯愛」，他在接受訪問時表示，對他來說年齡只是一個數字，繼續追求自己熱愛的事物更為重要。最終，他在小組賽中排名第18，未能進入決賽。

除了「麥當奴叔叔」之外，上屆東京奧運的另一位年長選手，49歲的南非選手Dallas Oberholzer，今年也成功取得參賽資格。儘管比賽中多次跌倒，他依然勇於嘗試新動作，贏得了對手和觀眾的掌聲。這些滑板老將的表現，不僅展示了他們的技術和經驗，也向世界證明瞭滑板運動無年齡界限，激勵了無數年輕運動員和滑板愛好者。