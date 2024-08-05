樊振東奧運奪金創紀錄！壓力下逆轉勝 瑞典選手莫雷加德 網民熱議成焦點

激烈對決 莫雷加德開局佳

在昨晚的乒乓球男子單打決賽中，國家隊的樊振東與瑞典的莫雷加德展開了激烈的對決。這場比賽不僅是技術的較量，更是心理的較量。樊振東在比賽中展現了驚人的韌性和戰鬥力，最終以4:1的比分擊敗對手，為國家隊贏得了本屆奧運的第17塊金牌。

比賽開始時，莫雷加德表現出色，首局以11:7取得領先。但樊振東很快調整回來，第二局以11:9扳回一局。隨後的比賽中，兩位選手你來我往，比分緊張激烈。樊振東在第三局和第四局中逐漸找到了自己的節奏，分別以11:9和11:8贏得比賽。

壓力下逆轉 奪金瞬間

到了決勝的第五局，樊振東已經完全進入狀態，以11:8拿下最後一局，總局數4:1奪得金牌。「賽後接受TVB獨家訪問時，樊振東坦言失落第一局之後壓力倍增，因為對手發揮得非常好，球風多變，在開頭兩局的確跟不到對方嘅節奏，未有在第一時間調整到狀態，不過他就和自己講最重要一定要冷靜！」樊振東在關鍵時刻的表現令人印象深刻，他表示自己在領先後沒有放鬆，而是繼續追擊，「而在關鍵分時，樊振東對自己的表現就很滿意，特別在領先之後，他乘勝追擊，沒有放過任何機會呀！」最終，他成功擊敗了來自瑞典的強敵，為自己和國家隊贏得了榮耀。

首次奧運金牌 感受非凡

對於自己首次在奧運會上奪得男單金牌，樊振東感慨萬千。「而對於第一次拿到奧運男單冠軍，樊振東直言自己沒有想太多，比賽時也一直專注在每一個球，最後可以頂住巨大壓力，擊敗外國選手，對自己來講絕對是一次難忘體驗！」這次勝利不僅是技術上的勝利，更是心理和意志上的勝利，展現了樊振東不屈不撓的鬥志和卓越的競技水平。