「微笑劍后」江旻憓奪金返港 粉絲市民熱烈迎接 俏皮金句融化眾人心

江旻憓暖心舉動和俏皮言論

在巴黎奧運女子個人重劍決賽中，「世一微笑劍后」江旻憓勇奪金牌，昨日清晨與港隊劍擊隊友陳諾思一同凱旋歸來。抵達香港時，除了媒體的密集關注，還有眾多粉絲和市民在大堂熱情迎接。江旻憓和陳諾思手捧鮮花，面帶燦爛的笑容向大家揮手，展現了她們的親民魅力。媒體和支持者們爭相拍照，場面熱鬧非凡。江旻憓不僅劍術高超，更以其美貌、善良和率真可愛的個性贏得了許多香港人的心。在接受媒體訪問時，她不僅向大家送出飛吻，還親吻了她的金牌，並說出了許多俏皮而可愛的話語，令不少人為之心動。

在媒體訪問中，江旻憓展現了她的關懷和幽默感。她對長時間等候的記者表示關心：「辛苦晒，記得食早餐。」此外，她還向何詩蓓等香港運動員送上祝賀，雖然一時忘記了衛冕金牌的張家朗，但在記者的提醒下，她笑著說：「恭喜何詩蓓，仲有……Er……（家朗！）吖！係呀，家朗哈哈，同埋仲有好多運動員都好努力。」她的幽默和自然的反應，讓現場氣氛更加輕鬆愉快。江旻憓還開玩笑說：「係呀，救命，我30歲喇！」和「你想我訓練呀可？哈哈，我今日唔想！」她的率真和幽默，使她更加受到大家的喜愛。

江旻憓未來計劃和感恩之情

除了劍擊，江旻憓還透露了她對滑雪的興趣：「好想滑雪，因為以前一路都驚整親膝頭哥，依家可以諗嚇，可能去滑少少雪！」這顯示了她在運動之外的其他興趣和計劃。此外，她也不忘感謝家人的支持，她說：「日日都同爸爸媽媽講多謝，今日再講多次。」這些話語不僅展示了她的感恩之心，也讓人感受到她的親和力和真誠。