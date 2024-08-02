江旻憓勇奪金牌凱旋歸來 暖心舉動俏皮言論獲讚

在巴黎奧運女子個人重劍決賽中，「世一微笑劍后」江旻憓勇奪金牌，昨日清晨與港隊劍擊隊友陳諾思一同凱旋歸來。抵達香港時，除了媒體的密集關注，還有眾多粉絲和市民在大堂熱情迎接。江旻憓和陳諾思手捧鮮花，面帶燦爛的笑容向大家揮手，展現了她們的親民魅力。媒體和支持者們爭相拍照，場面熱鬧非凡。江旻憓不僅劍術高超，更以其美貌、善良和率真可愛的個性贏得了許多香港人的心。在接受媒體訪問時，她不僅向大家送出飛吻，還親吻了她的金牌，並說出了許多俏皮而可愛的話語，令不少人為之心動。

