香港「微笑劍后」江旻憓宣布退役 震撼社交網 留言感謝20年劍擊生涯

江旻憓劍擊生涯與未來展望

被譽為「微笑劍后」的江旻憓，在巴黎奧運中為香港奪得女子重劍個人賽金牌，成為全城矚目的焦點。然而，今日她在社交網站上突然宣布退役，這一消息無疑震驚了所有支持者。「我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。在完成我第三次的奧運之旅後，我決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !」江旻憓在社交網站的留言中表達了她對未來的期待和對過去的感激。

江旻憓的退役宣布不僅是她個人生涯的一個重大轉折，也標誌著香港劍擊界的一個時代的結束。她的成就不僅限於奧運金牌，還包括她對劍擊運動的熱情和對後進的啟發。江旻憓提到，她期待開始新的職業生涯，並計劃設立一個慈善基金，專注於讓兒童重新發現運動的樂趣。這位劍后的未來計劃無疑會繼續影響和啟發更多人。