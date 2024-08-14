20歲「飛魚」潘展樂拒絕明星化 解散官方粉絲群引網民熱議

奧運會上驚人表現

國家隊新晉「飛魚」潘展樂，年僅20歲，已在體壇引起廣泛關注。他最近解散了自己在微博上的唯一官方粉絲群，明確表示拒絕將自己「明星化」，並與飯圈劃清界線。這一舉動當晚即引爆微博熱搜，網民紛紛讚揚他「頭腦清醒，能幹大事」。

潘展樂在巴黎奧運會上以46.40秒的成績打破男子100公尺自由式世界紀錄，奪得金牌。此外，他還參加了男子4X100米混合泳決賽，在最後一棒的自由泳中，以45.92秒的分段時間逆轉局勢，幫助國家隊再次奪金，打破美國壟斷該項目40年的紀錄。這一系列成就使他在社交平台上迅速漲粉200萬，被譽為「天才泳手」。

潘展樂謙虛與堅持

儘管一夜成名，潘展樂在接受採訪時卻多次強調自己的成績是一步一步訓練而來的，並不如外界所說的那麼優秀。他表示：「我寧願這次成績沒有那麼優秀，我接下來能夠繼續安心地努力訓練。」對於粉絲蹲守要簽名的情況，他無奈地回應：「成績差的時候不來找我」。而對於那些突然發消息祝賀的關係一般的人，潘展樂也表示自己從未回應過這類消息，顯示出他的堅持與性格。

網民對潘展樂看法

潘展樂的行為和態度引起了廣泛的討論和支持，許多網民認為他的清醒和堅持是難能可貴的品質，尤其在當今逐漸明星化的運動員群體中。