無綫奧運主持陳懿德爆紅 網民狂讚進步神速 成為新一代「東張女神」
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無綫電視的奧運轉播自開始以來，無論是巴黎的特派專員還是直播間的主持人和評述員都獲得了觀眾的一致好評。繼何振然、方力申等人之後，2021年港姐出身的陳懿德（Rachel）也在今年的奧運直播中大放異彩，被譽為「東張女神」。她的表現不僅在《東張》節目中受到讚賞，而且在《福祿壽訓練學院》中的表現也同樣出色，她的才華和大膽的表現方式讓她贏得了觀眾的心。
陳懿德也不忘感謝前輩和觀眾的支持。「一定要多謝鍾sir同King sir同咁多位專業評審，我每日都會觀察同睇佢哋點樣去做live同講比賽，因為每一位主持或者評述嘅風格都唔同，所以就可以吸收到唔同嘅嘢。而我每日完咗廠，都會問番體育組、節目監製、導演、鍾sir 佢哋覺得我做成點，有冇咩要改善嘅地方；之後返到屋企會再睇番自己做嘅錄影，反思一下，例如支咪有冇攞得太高，或者比起其他主持我係咪太正經、唔夠放鬆。就算唔係我當值，我都會留意其他主持做成點，從中學習。」她的努力和謙虛態度為她贏得了更多的支持和讚賞。
陳懿德奧運主持表現亮眼
在奧運期間，陳懿德的主持技巧有了顯著的進步。從最初的緊張不安到現在的從容自如，她的語速和語氣已經可以和專業評述媲美。「安洗瑩semi-final嗰場，你講得好好，有少少體育評述feel，and not only主持」，網民的評論顯示了她的進步。「見住你越嚟越進步，人都靚啲」、「你做奧運主持好好，專登留言follow你」等評論不斷，顯示她成功吸引了大量粉絲。
臨時挑戰評述獲好評
談到為韓國羽毛球代表安洗瑩的半準決賽擔任評述，陳懿德在無綫官方社交網訪問中透露：「平時我哋有專業評述，但咁啱嗰日評述喺巴黎度塞車，未可以On Air住。我嗰日都有做咗啲功課，例如搵咗安洗瑩同當時佢嘅對手各自嘅資料，例如世界排名同之前對戰過幾多次及戰績等等，加上平時聽佢哋講評述聽得多，我就學咗少少咁。我好開心咁啱有呢個機會應用到（學咗嘅嘢），等觀眾可以更了解場賽事，我覺得我哋做奧運主持，運動員先係主角，所以我希望每次做主持時，啲觀眾會對嗰項運動同相關運動員加深認識。」
感謝前輩指導與觀眾支持
陳懿德也不忘感謝前輩和觀眾的支持。「一定要多謝鍾sir同King sir同咁多位專業評審，我每日都會觀察同睇佢哋點樣去做live同講比賽，因為每一位主持或者評述嘅風格都唔同，所以就可以吸收到唔同嘅嘢。而我每日完咗廠，都會問番體育組、節目監製、導演、鍾sir 佢哋覺得我做成點，有冇咩要改善嘅地方；之後返到屋企會再睇番自己做嘅錄影，反思一下，例如支咪有冇攞得太高，或者比起其他主持我係咪太正經、唔夠放鬆。就算唔係我當值，我都會留意其他主持做成點，從中學習。」她的努力和謙虛態度為她贏得了更多的支持和讚賞。
圖片來源：TVB