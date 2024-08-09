無綫奧運主持陳懿德爆紅 網民狂讚進步神速 成為新一代「東張女神」

陳懿德奧運主持表現亮眼

在奧運期間，陳懿德的主持技巧有了顯著的進步。從最初的緊張不安到現在的從容自如，她的語速和語氣已經可以和專業評述媲美。「安洗瑩semi-final嗰場，你講得好好，有少少體育評述feel，and not only主持」，網民的評論顯示了她的進步。「見住你越嚟越進步，人都靚啲」、「你做奧運主持好好，專登留言follow你」等評論不斷，顯示她成功吸引了大量粉絲。

臨時挑戰評述獲好評

談到為韓國羽毛球代表安洗瑩的半準決賽擔任評述，陳懿德在無綫官方社交網訪問中透露：「平時我哋有專業評述，但咁啱嗰日評述喺巴黎度塞車，未可以On Air住。我嗰日都有做咗啲功課，例如搵咗安洗瑩同當時佢嘅對手各自嘅資料，例如世界排名同之前對戰過幾多次及戰績等等，加上平時聽佢哋講評述聽得多，我就學咗少少咁。我好開心咁啱有呢個機會應用到（學咗嘅嘢），等觀眾可以更了解場賽事，我覺得我哋做奧運主持，運動員先係主角，所以我希望每次做主持時，啲觀眾會對嗰項運動同相關運動員加深認識。」

感謝前輩指導與觀眾支持

陳懿德也不忘感謝前輩和觀眾的支持。「一定要多謝鍾sir同King sir同咁多位專業評審，我每日都會觀察同睇佢哋點樣去做live同講比賽，因為每一位主持或者評述嘅風格都唔同，所以就可以吸收到唔同嘅嘢。而我每日完咗廠，都會問番體育組、節目監製、導演、鍾sir 佢哋覺得我做成點，有冇咩要改善嘅地方；之後返到屋企會再睇番自己做嘅錄影，反思一下，例如支咪有冇攞得太高，或者比起其他主持我係咪太正經、唔夠放鬆。就算唔係我當值，我都會留意其他主持做成點，從中學習。」她的努力和謙虛態度為她贏得了更多的支持和讚賞。

