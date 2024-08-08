無綫奧運主持黃庭鋒即時傳譯日文獲網民讚賞 精通多語言背景曝光

黃庭鋒多語言背景

無綫電視在今屆奧運的表現受到廣泛好評，特別是駐巴黎的特派專員和專業評述團隊。其中，黃庭鋒因其出色的表現而成為「奧運之星」之一。在一次獨家訪問中，日本乒乓球選手早田希娜在贏得銅牌後，用日文進行了訪問。庭鋒當晚負責即時傳譯，他的表現獲得了網民的一致好評，不僅因為翻譯的準確性，還因為他的日文水平令人印象深刻。「雖然單對單嘅訪問清晰好多，但因為即時翻譯，好容易會唔記得，首先你要記得佢講嘅嘢；第二係有陣時佢講得好快，真係會好難，會miss咗重點。」

黃庭鋒在大學時期曾到日本當交流生一年，並通過了N2日語考試。他一直有意向考取更高級的N1，但因時間不足未能實現。除了日語，庭鋒還精通英語和普通話。他在英國的寄宿學校讀高中時，曾是學校足球隊的主力前鋒，並在多個國際賽事中獲獎。「好代入佢講嘅嘢，同埋佢都好清晰咁講咗自己嘅傷勢，或者係八強四強嗰啲心情，所以就好易link up到。」

從體育到媒體轉變

儘管有機會成為職業足球員，庭鋒最終選擇了媒體行業。他曾在新加坡國際學校擔任體育老師，帶領學校足球隊贏得重要比賽。2018年，他在中文大學進修體育系文學碩士學位，並於2016年加入無綫電視，從此開始了他的媒體生涯。「佢繼續播片，我可以睇住咁去講，點知個鏡頭突然間就落咗廠，我就冇得成日咁望住，所以嗰嚇就真係全憑記憶。」