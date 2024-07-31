中國跳水女雙全紅嬋陳芋汐壓倒性勝利 衛冕成功笑容滿面超級可愛

賽後場面溫馨 全紅嬋陳芋汐展現深厚友誼

在今日香港時間下午5點的比賽中，中國國家隊的全紅嬋和陳芋汐在跳水女子雙人10米台比賽中展現了無與倫比的實力。這對組合從比賽一開始就領先，最終以壓倒性的成績成功衛冕。全紅嬋和陳芋汐的表現令人矚目，他們的五次跳水得分分別是56.40、54.6、80.1、85.44、82.56，總分達到359.10，遠遠超過第二名的朝鮮隊，後者落後了43.2分。

賽後，全紅嬋的可愛舉動成為了焦點。她像樹熊一樣掛在陳芋汐身上，兩人的親密無間展現了他們之間的深厚友誼。「當落實衛冕後，她即像樹熊般掛在隊友陳芋汐身上」，全紅嬋的這一舉動不僅展示了她的真性情，也讓觀眾感受到她的喜悅。陳芋汐抱著全紅嬋的畫面，同樣充滿了歡樂和笑容，證明瞭她們之間的良好關係。

頒獎典禮上趣味時刻

在頒獎典禮上，全紅嬋再次展現了她的幽默感。她搞笑地示意先頒給隊友陳芋汐，這一幕不僅增添了頒獎典禮的趣味性，也顯示了她對隊友的支持和尊重。「全紅嬋又搞笑地示意先頒給隊友陳芋汐，可愛度爆燈」，這一行為讓在場的觀眾和觀看直播的人們都感受到了比賽的歡樂雰圍。