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國家隊再創佳績！陳藝文穩奪金 昌雅妮驚險摘銅 女子3米彈板跳水決賽精彩瞬間

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東方新地 - 即時娛樂

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在昨晚的女子3米彈板跳水決賽中，國家隊的陳藝文和昌雅妮再次為中國跳水夢之隊增添光彩，分別奪得金牌和銅牌。陳藝文表現出色，從比賽開始就領先，她的五次跳水得分分別為70.50、76.5、75.00、77.50和76.50，總分高達376.00分，毫無懸念地奪冠。

昌雅妮逆轉奪銅 精彩表現引人注目

昌雅妮的比賽開始並不理想，第一跳僅獲得42.00分，排名墊底。然而，在接下來的四次跳水中，她逐漸找回狀態，分別獲得69.75分、67.50分、75.00分和64.50分，最終以總分318.75分，驚險地摘得銅牌。「此時昌雅妮已經由最後一位追返至第三位！」

雙人賽事中表現同樣出色

在此次賽事之前，陳藝文和昌雅妮已在雙人3米彈板決賽中展現了他們的超強實力和默契，順利摘得金牌。昌雅妮在個人3米彈板準決賽中雖然首跳失誤，但及時調整策略，最終以第四名的成績進入決賽。在預賽中，她也曾經因為失誤而排名第四，但憑藉後幾次的優異表現，驚險晉級準決賽。而陳藝文在準決賽中的表現則一直非常穩定，五次跳水的得分均為該輪最高，從頭到尾保持領先。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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