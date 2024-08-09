謝思埸王宗源再創佳績！男子3米彈板跳水決賽包攬金銀 網民熱議：「雙雄再現」

謝思埸穩定發揮贏得金牌

在最近的男子3米彈板跳水決賽中，國家隊的謝思埸和王宗源再次展現了他們的卓越實力。這兩位選手不僅在上屆奧運中獲得了金銀牌，而且在這次比賽中再次包攬了前兩名，引起了廣泛的關注和討論。

謝思埸在比賽中表現出色，他的第一跳就穩定發揮，跳出86.70分，位於第一。雖然第二跳稍顯失誤，只得79.20分，跌落到第三位，但他很快穩住心態，第三跳以97.20高分追返分數，總分暫排第二。接下來的兩跳，謝思埸依舊穩定發揮，分別以91.00和88.80的成績回到第一位置。在關鍵的第六跳最後一跳中，謝思埸獲得了100.70分，以總分543.60成功衛冕冠軍！

王宗源壓力下出色表現

王宗源的表現同樣令人矚目。他的第一跳以81.60分位列第二，第二跳以幾近完美的表現收獲91.00高分，上升至第一位。接下來的幾跳，王宗源依舊超穩定發揮，保持在前列。不過，在第五跳中出現了失誤，以70.20分暫時失去了第一位置。然而，在第六跳中，王宗源頂住壓力，以102.60高分，成功保住第二位，以總分530.20分，力拋實力強勁的墨西哥選手29.80分，再次奪得銀牌。這兩位選手的出色表現再次證明瞭他們在國際舞台上的強大實力，並為國家隊增添了榮耀。他們的精彩表現不僅獲得了觀眾的熱烈掌聲，也在網上引起了熱烈的討論和讚賞。