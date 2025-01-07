頂尖魔術師匯聚香港！7大國際魔術師聯手呈獻《IMAGINE NATION．幻》
魔幻界的傳奇：Franz Harary首度領銜來港！
Franz Harary被譽為世界級魔術大師，也是全球首位設計專屬舞台科技的魔幻大師，以自創幻象作為個人特色。他運用強大的視覺震撼力，提升了魔術藝術的觀賞性，在國際舞台上贏得廣泛讚譽與高度認可。早在1980年代，他與Michael Jackson合作，為其演唱會打造出令人驚嘆的現場效果。隨後，他又與Madonna、Justin Bieber等音樂巨星合作，將他們的演唱會轉化為視覺震撼的效果。
Franz Harary的創意不僅局限於舞台表演，他還為全球知名的主題公園設計過許多創新的大型幻象景點，如迪士尼樂園、六旗魔術山等，並主持了自己的全球電視系列《Magic Planet》。這次在香港的《IMAGINE NATION．幻》演出，結合LED技術與經典藝術作品，帶來一場不可錯過的大型魔幻演出！
多位國際級魔術大師同台獻技！
這場《IMAGINE NATION．幻》演出除了Franz Harary，還匯聚來自世界各地的魔術大師，他們將以各自獨特的風格和驚人的魔術技巧，為觀眾呈現另一個層次的魔幻表演：
1. 現代巫師 Phillip Kaiser
Phillip Kaiser 以獨特且令人驚嘆的魔術技巧而聞名，他將創新元素與傳統技法完美結合，為觀眾帶來震撼的視聽盛宴。當年年僅20歲的Phillip Kaiser便已榮獲13項業界大獎，包括世界魔術研討會的Lance Burton Award。他曾在《America’s Got Talent》、環球影城、迪士尼世界等重要舞台上大放異彩，展現他對魔術藝術的深厚熱愛。Phillip Kaiser是當今魔術界的璀璨明星，多次榮獲國際魔術大獎，為觀眾帶來源源不絕的驚喜與感動。
2. 戲法大師 Danny Cole
Danny Cole，雲頂國際魔術節冠軍及魔術藝術學院白金獎得主，以出色的視覺效果和精湛的物體操控技巧著稱，為觀眾呈現意想不到的幻象表演。他巧妙結合獨特的肢體語言與華麗的表演服裝，創造出令人驚嘆的視覺效果。他的表演充滿趣味，藝術性十足，讓觀眾沉浸在充滿奇幻色彩的世界中。
3. 雙金獎魔術師 Rocco Silano
美國幻象魔術大師Rocco Silano是兩屆FISM魔術獎得主，並曾9次入圍魔術藝術學院的「年度魔術師」獎項。他以精湛的近景魔術聞名，表演中充滿驚奇與神秘感，憑藉細膩的技術和創新的表現形式，讓他贏得了在全球魔術界擁有極高的聲譽。
4. 形體喜劇魔術師 Mickey O’Connor
Mickey O’Connor將喜劇與幻術巧妙結合，集喜劇魔術師和雜技表演者於一身，創造出令人捧腹大笑的表演。他動感十足的風格和高互動性，讓每場演出都充滿歡笑，營造出輕鬆愉快的氛圍，屬於極具吸引力的表演，因而使他在魔術界中脫穎而出。
5. 互動微幻術師 Fabio
來自巴西首屈一指的魔術師Fabio，擅長街頭魔術和近景魔術，他以精湛的技術和創意吸引着全球魔術迷的關注。他的演出具有強烈互動性，讓觀眾有機會近距離感受魔術的魅力。Fabio曾在中國和東南亞等地巡演後取得極大成功，更榮獲國際魔術師協會頒發的著名「巫師獎」。
6. 娛樂幻象師 Al The Only
來自夏威夷的Al The Only，以其動態近景魔術表演而聞名，他的兒童表演《咆哮》多次獲得魔術大獎。他的表演風格既能吸引成人觀眾，又讓孩子們著迷，展現出他在幻象藝術中的多才多藝與專業性。
7. 當代女巫 Stacy Cole
作為魔術城堡的「年度舞台魔術師」，Stacy Cole為魔術界帶來新的活力和視角，是女性魔術師的代表之一。她曾獲得世界魔術未來之星獎和PCAM專業挑戰賽冠軍，其拉斯維加斯優雅風格和耀眼演出深受業界推崇，更多次與Danny Cole合作演出。
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Just Live喜愛現場《IMAGINE NATION．幻》
日期：2024年12月28日起
地點：香港灣仔海濱活動空間
票價：HK$188起*
購票傳送門：https://shows.cityline.com/tc/2024/justlive2024.html
註：
*票務價格將依每場演出的具體安排而定。
*每張門票只供一人進場，入場時必需持有有效門票正本或電子門票掃碼進入。
*此次售票不設選座，系統將按照可供出售的最佳位置為閣下分配座位，視乎該場次座位分佈。
*《IMAGINE NATION．幻》全場演出時間約90分鐘，中途不設休息時間，每場演出時間略所不同。
*《IMAGINE NATION．幻》是由世界級視覺幻術設計師Franz Harary最新監製的作品，每場演出陣容可能會有所不同，敬請留意。
(Presented by Franz Harary Productions)