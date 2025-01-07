頂尖魔術師匯聚香港！7大國際魔術師聯手呈獻《IMAGINE NATION．幻》

隨著新的一年開啟，香港灣仔海濱活動空間已迎來一場前所未見的魔幻表演！被譽為「魔幻設計界的愛迪生」的Franz Harary將首次來到香港，與多位世界頂尖魔術大師共同創作全新的魔幻表演《IMAGINE NATION．幻》，為香港觀眾帶來驚心動魄的視覺特效、富有創意的幻術以及令人嘖嘖稱奇的互動體驗。一起先來認識Franz Harary與星光熠熠的魔術師陣容吧！

